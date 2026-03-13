Hijo de Eugenio Derbez cuenta cómo cayó en una estafa

El actor y conductor José Eduardo Derbez generó conversación entre seguidores y espectadores tras revelar que fue víctima de una estafa relacionada con una inversión que decidió realizar en un negocio.
La confesión ocurrió durante su participación en el programa Miembros al Aire, donde el hijo del comediante Eugenio Derbez compartió detalles sobre cómo terminó involucrado en una propuesta que no resultó como esperaba.
Según explicó, la inversión estaba relacionada con máquinas de garra, un tipo de juego que suele instalarse en centros comerciales y en el que los clientes intentan atrapar premios utilizando una pinza mecánica.
La situación llamó la atención del público y también de los medios de comunicación, quienes poco después preguntaron al actor Vadhir Derbez sobre lo ocurrido con su hermano.
Fiel a su estilo relajado y con sentido del humor, Vadhir reaccionó al tema durante un encuentro con la prensa. “Si mi hermano no sabe dónde poner el dinero, mejor que se junte conmigo”, comentó entre risas.
Sus declaraciones fueron retomadas por programas de televisión como Venga la alegría, donde se comentaron los detalles de la anécdota que el actor había compartido previamente.
Más allá de la broma inicial, Vadhir también reflexionó sobre la situación y ofreció un consejo a partir de lo ocurrido. “Le puede pasar a cualquiera, la verdad es muy triste. Creo que lo importante es cuidar más el círculo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara, aunque aun así...”, expresó ante los reporteros.
Por su parte, José Eduardo explicó que todo comenzó cuando una persona se puso en contacto con él asegurando tener cercanía con su familia y proponiéndole invertir en un negocio.
“Un día me escribe un c*brón y me dice: ‘Yo soy súper cuate de un familiar tuyo, te invito a poner un negocio’. Vi la foto con mi familia y le digo ‘Va’ y nos vamos a cenar. Llegó con un ‘wey’ que también se veía bien, con la computadora y con números muy maquilladitos”, relató.
Durante aquella reunión, el actor mencionó que ya había comprado una máquina de garra, lo que llevó a que le propusieran ampliar el proyecto e invertir en más equipos para generar ganancias.
Según contó, la inversión que inicialmente se planteaba era de cinco millones de pesos, pero finalmente terminó aportando alrededor de 300 mil. Sin embargo, cuando posteriormente intentó recibir al menos 2 mil 500 pesos como parte de las supuestas ganancias generadas por las 300 máquinas, el hombre se negó a entregarle el dinero.