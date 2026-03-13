Hijo de Eugenio Derbez cuenta cómo cayó en una estafa

Más allá de la broma inicial, Vadhir también reflexionó sobre la situación y ofreció un consejo a partir de lo ocurrido. “Le puede pasar a cualquiera, la verdad es muy triste. Creo que lo importante es cuidar más el círculo de amigos y de socios que tienes para que no te vean la cara, aunque aun así...”, expresó ante los reporteros.