Horóscopo de hoy, 5 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Tu salud podría haberse debilitado después de tantos esfuerzos realizados durante la semana.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Tu pareja te quiere y no deja de demostrártelo, pero tendrás que tomar la responsabilidad en tus manos de una vez por todas y corresponder a ese afecto, de lo contrario la relación puede comenzar a enfriarse. La pelota está en tu campo.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Puede que haya llegado hora de que te decidas por un chequeo médico; si tus problemas digestivos van a más, al menos deberás preocuparte por cuidar tu alimentación. Consulta a los especialistas adecuados para no arrepentirte después.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Entras en etapa excelente de creatividad e intuición para los aspectos más plásticos, tanto si te dedicas profesionalmente a algún arte como si eres aficionado, es el momento de aprovechar este influjo.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Con el tema del amor tienes que tener mucho cuidado, porque es posible que alguien que te tiene envidia en este campo eche piedras sobre tu tejado. Tienes un admirador muy persistente que está dispuesto a lo que sea con tal de que le des una oportunidad.
LEO (23 julio - 22 agosto). Envidias y recelos en tu trabajo harán que este día sea un poco más agrio y desagradable que de costumbre. Aunque esta situación no te afectará directamente, deberás controlar quién puede convertirse en una amenaza seria y quién no.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Tu lucha por mejorar en el trabajo podría verse recompensada hoy con una posibilidad de cambio. En absoluto será una propuesta oficial ni seria, tan sólo un comentario casual, pero te será suficiente para mantener la esperanza.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Puedes conseguir una modesta mejora de tus cuentas con la negociación de contratos relacionados con la casa o el automóvil que vencen en estos días, si dedicas un poco de tiempo a ver lo que ofrece la competencia y pelear por mejorar tus cláusulas.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No es un buen día para moverse demasiado, ya que puedes tener pequeños tropiezos y accidentes. Pero es un buen día para pasar una velada muy especial con tu pareja. Tendrás una sorpresa agradable.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). La falta de comunicación puede llegar a ser un problema en tu relación de pareja; deberás poner de tu parte para solucionar una falla tan importante.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Estarás en general tranquilo, pero el corazón te palpitará a una velocidad extrema. Deberás compartir tu emoción y tu angustia con tu pareja, ya que con sólo mirarte sabrá perfectamente qué es lo que pasa por tu mente.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Hoy tu corazón estará por encima de la cabeza. Serás consciente de ello y no le darás importancia, porque te sentirás de cine. El momento actual es malo y te afecta, pero debes poner más carne en el asador si quieres mejorar.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tendrás suerte hoy en todo tipo de pruebas, exámenes o entrevistas de trabajo. Te sentirás cómodo en estas circunstancias, tanto por tus conocimientos como por la forma en que te hayas vestido, porque te dará seguridad para verbalizar muy bien tus opciones.