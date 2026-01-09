Gustavo Sánchez es el mejor funcionario de 2025, según encuesta

San Pedro Sula, Honduras

Los lectores de La Prensa eligieron a Gustavo Sánchez , secretario de Seguridad, como el “Mejor funcionario de Honduras en 2025” . La votación, que cerró a la medianoche del 8 de enero, le otorgó a Sánchez un total de 625 votos, equivalentes al 39.61 % de las participaciones.

El segundo lugar fue para Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien obtuvo 400 votos, es decir, el 25.35 % del total.

Cossette López desempeñó un papel fundamental en la defensa de la democracia y del derecho al voto de cada hondureño, incluso en un contexto marcado por tensiones internas que mantuvieron paralizado al máximo ente electoral del país durante varias semanas, en pleno proceso electoral.

En el tercer puesto se ubicó el alcalde sampedrano Roberto Contreras, con 172 votos en la encuesta de fin de año de La Prensa. Contreras logró recientemente su reelección bajo la bandera del Partido Liberal de Honduras. El edil, de 65 años y originario de San Pedro Sula, suele destacar sus orígenes humildes y recuerda que desde joven trabajó vendiendo periódicos, lustrando zapatos y barriendo aceras para contribuir al sustento de su familia.

Es fundador de la empresa Power Chicken, origen de su conocido apodo “el Pollo Contreras”, franquicia que actualmente es administrada por sus hijos.