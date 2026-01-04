Contreras gobernará con mayoría en la Corporación Municipal

San Pedro Sula, Honduras

El próximo 25 de enero asumirá funciones la nueva Corporación Municipal en la capital industrial, al igual que en el resto de municipios, salvo aquellos donde los resultados hayan sido impugnados. La administración estará nuevamente bajo el liderazgo del alcalde Roberto Contreras, quien esta vez contará con mayoría para gobernar. Sus ejes prioritarios serán la educación técnica y la salud, sin descuidar la inversión en infraestructura para una ciudad que ya supera el millón de habitantes. El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió la declaratoria oficial y la corporación quedó conformada de la siguiente manera: Roberto Contreras, alcalde; Maritza Soto de Lara, vicealcaldesa; y como regidores, en su orden: Ericelda Leonardo Arias, José Antonio Rivera, María Elena Vega, Julio Montessi, Tania Isabel Zúniga, Cristopher Josué Fajardo, Yaudeth Burbara, Nora del Carmen Collins, Rodolfo Padilla Sunseri y Armando Calidonio. En el ámbito municipal, los únicos rostros nuevos son la vicealcaldesa Maritza Soto de Lara, quien proviene de la empresa privada, y Yaudeth Burbara, quien pasa del Congreso Nacional a integrar la Corporación Municipal.

El resto de los integrantes son regidores que repiten en sus cargos, funcionarios municipales que dejarán sus actuales funciones para asumir como regidores, además de dos exalcaldes. En el caso de Júnior Burbara y Armando Calidonio se desconoce si serán regidores o tendrán puestos en el gobierno central, en este caso el Partido Nacional tendrá que dar el trámite a la renuncia y nombrar sus sustitutos. Igualmente en el caso de Rodolfo Padilla Sunseri, quien fue alcalde de la ciudad (2006-2010), no fue a votar en las elecciones y no se ha pronunciado públicamente desde el proceso. En caso de no querer estar como regidor se deberá seguir el mismo proceso, renunciar y el Partido Libre nombrar su sustituto. De acuerdo a la declaratoria del CNE ​​​​​​, el alcalde Roberto Contreras contará con mayoría en la Corporación Municipal, al sumar ocho regidores del Partido Liberal, además de dos del Partido Nacional y uno del partido Libre. Contreras obtuvo 190,658 votos, equivalentes al 75.32 % del electorado, logrando una ventaja de 156,151 votos sobre el segundo lugar de la contienda electoral.

Grandes retos para la nueva Corporación Municipal

La nueva Corporación llega con grandes retos para la ciudad, sobre todo en materia de vialidad, transparencia y un desarrollo ordenado para San Pedro Sula, de manera que las obras necesarias vayan de la mano con el crecimiento en infraestructura por la demanda de los servicios básicos como agua, alcantarillado, recolección de basura y otros. Todavía no anuncia, de manera oficial, si seguirá trabajando con los mismos gerentes y es claro que tendrá que nombrar nuevos en la Gerencia de Recursos Humanos, donde se desempeñaba la hoy regidora Tania Zúñiga. Para ocupar esta gerencia se mencionan nombres como: Tania Castro, Sarahí Ulloa y hasta Katia Crivelli. También será necesario un nuevo director del policlínico municipal en Las Palmas, donde Cristhofer Fajardo, se desempeñaba en ese cargo y hoy también es regidor.

Igualmente, otro de los cambios tendrá que ser en la Gerencia Legal. El abogado Mario Urquía fungió como Procurador Municipal y hoy es el titular en la Secretaría Ejecutiva del Fonac. Interinamente y tras el retiro de Urquía quedó en ese cargo Gerardo Enrique Murillo, quien quedaría fungiendo como Gerente Legal, según conoció LA PRENSA. En la parte legal, la municipalidad debe resolver demandas millonarias que están en curso y algunas ya están en proceso de resolverse. Otros cambios que comienzan a trascender está el de la gerente de Tecnología, Kennia Matute, y trasciende que el ingeniero Jesús Aguilar podría sustituirla. La actual Secretaria del alcalde, Cecilia Murillo, se menciona como la nueva directora de proyectos en sustitución de David Romero, que funge hoy como tesorero municipal. La Corporación Municipal tendrá que nombrar a las personas que ocuparán los puestos corporativos o ratificar los que ya están como: la secretaria municipal, tesorero municipal y el auditor municipal.