A partir de este año ya se cobrará por las cirugías en policlínico municipal

A partir de este año, los sampedranos pagarán por los procedimientos quirúrgicos en el policlínico, Las Palmas, tal como se establece en el Plan de Arbitrios Municipal.
Los costos son "simbólicos" en comparación a lo que se paga en el sector privado y el objetivo de la municipalidad es bajar la mora en los hospitales públicos y dar la oportunidad a las personas de realizarse cirugías ambulatorias por las que han esperado por años.
Son 83 tipos de servicios quirúrgicos los que se realizarán a partir del próximo año. Los costos ya están establecidos para personas particulares, empleados municipales, tercera edad y cuarta edad.
Hay procedimientos desde una endoscopia por L,000 hasta una adenoamigdalectomía por L12,000 para personas particulares. Gozarán de esos servicios libres de costo, algunas pacientes seleccionadas, que sean de bajos recursos económicos y que no estén protegidos por instituciones de seguridad social.
También está la opción de cirugías laparoscópicas y 17 tipos de procedimientos ginecológicas. En el sector privado estas cirugías tienen costos entre L50 y 100 mil lempiras.
El Gerente de Salud de la municipalidad de San Pedro Sula, Roque Reyes, explica a las personas interesadas en una cirugía cuál es el proceso a seguir: Acudir a cualquier centro o macrodistrito de la red municipal de salud.
El gerente explica que quien busca una cirugía ambulatoria debe acudir a consulta normal con los médicos de la red municipal y ellos le indicarán que exámenes deben realizarse para optar por la cirugía. Le realizarán una evaluación y orientación.
Una vez realizados los exámenes se revisan y se derivan con la encargada de programar la consulta preoperatoria, ella está en el macrodistrito Las Palmas, ya con los resultados de los exámenes.
Se realizaron 96 cirugías gratuitas
Desde su habilitación, en el Policlínico Municipal de Las Palmas, una iniciativa del alcalde Roberto Contreras, se han realizado un total de 96 cirugías, beneficiando a ciudadanos que por años estaban a la espera para una intervención quirúrgica.
Para hacer efectivo este beneficio, cada caso debe ser evaluado por un comité integrado por trabajador social de la municipalidad de San Pedro Sula, director médico, gerente y el administrador de la gerencia de salud.
El director del Policlínico Municipal, Cristopher Fajardo, informó que este martes se llevaron a cabo las últimas tres cirugías del año, alcanzando un total de 96 realizadas en el centro asistencial.
“Este martes cerramos el año con tres cirugías, dos procedimientos laparoscópicos de vesícula y una cirugía abierta, alcanzando un total de 96 cirugías desde la apertura del Policlínico”, explicó Fajardo.
Aseveró que las cirugías realizadas representan un avance significativo en la reducción de la mora quirúrgica existente en los hospitales de la ciudad, permitiendo una atención más oportuna a la población.
“La cantidad de cirugías efectuadas contribuye directamente a disminuirla mora quirúrgica y a mejorar la respuesta del sistema de salud municipal”, especificó Fajardo.
Beneficio a la población sampedrana
El Policlínico Las Palmas ha incorporado de forma progresiva diversos servicios médicos, entre ellos cirugías generales, procedimientos laparoscópicos, cirugías de hernia, así como atención pediátrica y ginecológica.
"La cirugía laparoscópica comenzó a implementarse hace dos semanas, ampliando las alternativas de tratamiento para los pacientes como parte del fortalecimiento de la red de salud municipal", dijo.
La proyección es que a partir de este mes se habilite el servicio de gastroenterología, lo que permitirá la realización de endoscopías, ya que el Policlínico cuenta con el equipo necesario.
“Estas cirugías mejoran la calidad de vida de los pacientes y representan un ahorro significativo para las familias, considerando que en el sector privado estos procedimientos pueden costar entre 50 mil y 100 mil lempiras”, destacó el galeno.
Recalcaron que el Plan de Arbitrios Municipal recién aprobado dice que gozarán de estos servicios libres de costo, algunos pacientes seleccionados, que sean de bajos recursos económicos y que no estén protegidos por instituciones de seguridad social.
Para hacer efectivo este beneficio, cada caso dese ser evaluado por un comité integrado por trabajador social de la municipalidad de San Pedro Sula, el director médico, el gerente y el administrador de la Gerencia de Salud.