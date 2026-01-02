A partir de este año ya se cobrará por las cirugías en policlínico municipal

San Pedro Sula, Honduras

A partir de este año, los sampedranos pagarán por los procedimientos quirúrgicos en el policlínico, Las Palmas, tal como se establece en el Plan de Arbitrios Municipal.

Los costos son "simbólicos" en comparación a lo que se paga en el sector privado y el objetivo de la municipalidad es bajar la mora en los hospitales públicos y dar la oportunidad a las personas de realizarse cirugías ambulatorias por las que han esperado por años.

Son 83 tipos de servicios quirúrgicos los que se realizarán a partir del próximo año. Los costos ya están establecidos para personas particulares, empleados municipales, tercera edad y cuarta edad.

Hay procedimientos desde una endoscopia por L,000 hasta una adenoamigdalectomía por L12,000 para personas particulares. Gozarán de esos servicios libres de costo, algunas pacientes seleccionadas, que sean de bajos recursos económicos y que no estén protegidos por instituciones de seguridad social.

También está la opción de cirugías laparoscópicas y 17 tipos de procedimientos ginecológicas. En el sector privado estas cirugías tienen costos entre L50 y 100 mil lempiras.

El Gerente de Salud de la municipalidad de San Pedro Sula, Roque Reyes, explica a las personas interesadas en una cirugía cuál es el proceso a seguir: Acudir a cualquier centro o macrodistrito de la red municipal de salud.

El gerente explica que quien busca una cirugía ambulatoria debe acudir a consulta normal con los médicos de la red municipal y ellos le indicarán que exámenes deben realizarse para optar por la cirugía. Le realizarán una evaluación y orientación.

Una vez realizados los exámenes se revisan y se derivan con la encargada de programar la consulta preoperatoria, ella está en el macrodistrito Las Palmas, ya con los resultados de los exámenes.