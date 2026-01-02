Rusia no rechazó el triunfo de Nasry Asfura ni amenazó con intervenir en Honduras

San Pedro Sula, Honduras

En redes sociales circula una publicación con un arte que asegura que el presidente ruso, Vladímir Putin, y su gobierno rechazan el triunfo de Nasry Asfura como mandatario electo de Honduras y amenazan con intervenir en el país. Sin embargo, esto es falso. No hay registros ni comunicados oficiales que confirmen que Rusia rechaza el triunfo de Asfura y que plantee intervenir Honduras. Además, el gobierno de Rusia, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoció oficialmente el triunfo de Nasry Asfura como presidente electo de Honduras y expresó su respeto incondicional a la voluntad de los ciudadanos.

"Vladimir Putin presidente de la madre Rusia, portencia mundial ¡Desprecia! cateogóricamente el fraude de Tito Asfura, afirma que si EUA pueden intervenir en Honduras ellos también", el texto del arte en una publicación en Facebook compartida decena de veces desde el 30 de diciembre del 2025.

Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional, fue declarado oficialmente presidente electo el 24 de diciembre de 2025 por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras superar a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, por una diferencia de 27,026 votos.

Con la declaratoria oficial emitida por el Consejo Nacional Electoral el 30 de diciembre de 2025, se confirmó que Nasry Asfura asumirá la presidencia de Honduras para el período 2026-2030. Además, oficializó que el Partido Nacional obtuvo 49 de los 128 escaños en el Congreso Nacional y se impuso en 151 de las 298 alcaldías del país.



Nada lo prueba