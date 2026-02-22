  1. Inicio
Claudia Sheinbaum llama a la "calma" tras violencia en México por muerte de El Mencho

La mandataria aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad"

  • Actualizado: 22 de febrero de 2026 a las 15:45 -
  • Agencia EFE
Claudia Sheinbaum llama a la calma tras violencia en México por muerte de El Mencho

Integrantes del Ejército de México y policías estatales revisan vehículos este domingo, en el balneario de Cancún en Quintana Roo (México).

Alonso Cupul / EFE
Ciudad de México, México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse "en calma", tras el abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que derivó en diversos bloqueos de carreteras y otras reacciones violentas.

Cae El Mencho: Alertan a ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe "absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados" y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la "mayor parte del territorio nacional" las actividades se desarrollan con "plena normalidad".

"Debemos mantenernos informados y en calma", subrayó Sheinbaum.

