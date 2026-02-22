Cae El Mencho: Alertan a ciudadanos en Jalisco que eviten salir a las calles

Ciudad de México, México

La embajada de Estados Unidos en México emitió este domingo una alerta para que sus ciudadanos no salgan a la calle en Jalisco (oeste), así como en otros cinco estados del país, debido a la ola de violencia desatada tras la muerte en operativo federal del líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. "Debido a operaciones de seguridad en marcha en múltiples estados y bloqueos y actividad criminal relacionados con ellos, los ciudadanos de EE UU deben quedarse en casa en los lugares mencionados hasta un próximo aviso", señaló la embajada estadounidense en un mensaje en redes sociales.

Las zonas señaladas son los estados de Jalisco (incluidas Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Tamaulipas (norte), así como áreas de Michoacán (centro), Guerrero (sur) y Nuevo León (norte). El Mencho fue abatido durante un operativo con fuerzas federales en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, según confirmaron a EFE fuentes del Gobierno de México.

Oseguera Cervantes, de 56 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país. Estados Unidos lo acusaba de encabezar un "reinado de terror" en México y de destruir "innumerables vidas" con el tráfico de fentanilo, y ofrecía hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. El CJNG es uno de los carteles mexicanos que Washington declaró como terroristas desde el año pasado.Tras el operativo de este día, en aparente reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y otros estados del país.

Suspensión de vuelos

Mientras, las autoridades canadienses solicitaron este domingo a sus ciudadanos que eviten salir a las calles de Puerto Vallarta y otras zonas del estado mexicano de Jalisco por la violencia entre los carteles de la droga y las fuerzas de seguridad de México y por los bloqueos en las carreteras.

En una advertencia emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá se recomienda a los ciudadanos en el estado de Jalisco que permanezcan en sus residencias y que mantengan "un bajo perfil".

"Grupos criminales han establecido bloqueos en las carreteras con vehículos en llamas en varias ciudades del estado de Jalisco, incluida Puerto Vallarta. Se han producido tiroteos con las fuerzas de seguridad y explosiones. En Puerto Vallarta está vigente una orden para permanecer en las residencias. Todos los servicios de taxi y transporte de pasajeros están suspendidos hasta nuevo aviso", explicó el Gobierno canadiense.

