Platense vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa elevando la intensidad en cada jornada, con equipos que no quieren ceder terreno en la pelea por los primeros lugares. A medida que avanza el campeonato, los márgenes se reducen y cada punto empieza a pesar en la lucha por la clasificación.

En la jornada 7, Platense recibirá a Juticalpa en un duelo que promete emociones. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar posiciones en la tabla y recuperar la confianza en un torneo que se ha caracterizado por su paridad y competitividad.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.