Platense vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Platense y Juticalpa se enfrentan en la jornada 7 del Torneo Clausura 2026 en un duelo clave por escalar posiciones en la tabla.

BIENVENIDOS AL MIN A MIN DEL PLATENSE - JUTICALPA

El Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional continúa elevando la intensidad en cada jornada, con equipos que no quieren ceder terreno en la pelea por los primeros lugares. A medida que avanza el campeonato, los márgenes se reducen y cada punto empieza a pesar en la lucha por la clasificación.

En la jornada 7, Platense recibirá a Juticalpa en un duelo que promete emociones. Ambos conjuntos llegan con la necesidad de sumar posiciones en la tabla y recuperar la confianza en un torneo que se ha caracterizado por su paridad y competitividad.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.

