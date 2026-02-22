Video viral muestra el pánico en calles de México tras la muerte de “El Mencho”

Jalisco, México

Un video viral en redes sociales dejó al descubierto este domingo el pánico que se vivió en distintas calles del occidente del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido durante un operativo federal. Las imágenes muestran vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y densas columnas de humo, mientras ciudadanos y turistas buscaban resguardarse ante la ola de violencia que sacudió principalmente a Jalisco y Michoacán. El caos se desató luego de un fuerte movimiento de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Jalisco, como parte de un operativo coordinado con fuerzas federales en la región.

De acuerdo con autoridades, supuestos integrantes del crimen organizado reaccionaron con bloqueos en distintas vías, atravesando e incendiando vehículos para frenar el avance de las fuerzas de seguridad.