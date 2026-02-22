Video viral muestra el pánico en calles de México tras la muerte de “El Mencho”

Un video viral en redes sociales dejó al descubierto este domingo el pánico que se vivió en distintas calles del occidente del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, abatido durante un operativo federal.
Las imágenes muestran vehículos incendiados, carreteras bloqueadas y densas columnas de humo, mientras ciudadanos y turistas buscaban resguardarse ante la ola de violencia que sacudió principalmente a Jalisco y Michoacán.
El caos se desató luego de un fuerte movimiento de elementos de la Guardia Nacional en el aeropuerto de Jalisco, como parte de un operativo coordinado con fuerzas federales en la región.
De acuerdo con autoridades, supuestos integrantes del crimen organizado reaccionaron con bloqueos en distintas vías, atravesando e incendiando vehículos para frenar el avance de las fuerzas de seguridad.
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la acción federal derivó en enfrentamientos y que se activó el “código rojo” para inhibir actos contra la población.
Asimismo, se instaló una Mesa de Seguridad que sesionará de manera permanente, en coordinación con autoridades federales, ante la magnitud de los hechos.
En municipios como Tapalpa, medios locales reportaron carreteras cerradas y automóviles en llamas, mientras que en Michoacán se registraron incidentes similares con quema de vehículos y bloqueos.
La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que mantiene acciones operativas para restablecer la vialidad y controlar la situación en diferentes puntos del estado.
Hasta el momento, no se ha brindado un informe oficial detallado sobre el saldo total del operativo ni sobre posibles detenidos adicionales vinculados a las “labores para la captura de objetivos criminales”.
Tras la escalada de violencia, la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta para que sus ciudadanos no salgan a las calles en Jalisco, mientras autoridades canadienses pidieron evitar zonas como Puerto Vallarta ante el riesgo por bloqueos y enfrentamientos.