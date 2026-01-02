¿De qué murió la hija del actor Tommy Lee Jones?

Una llamada al sistema de emergencias 911 ha revelado nuevos detalles sobre la muerte de Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, quien fue hallada sin vida a comienzos del Año Nuevo en San Francisco.

De acuerdo con un audio de despacho obtenido por TMZ el viernes, el reporte ingresó como un “código 3 por sobredosis, cambio de color”. Este término suele asociarse a la cianosis, una condición que implica una decoloración de la piel, labios o uñas debido a una falta de oxígeno en la sangre, según la Clínica Cleveland.

Victoria Jones fue encontrada inconsciente en el piso 14 del Hotel Fairmont de San Francisco durante la madrugada del 1 de enero, confirmó Page Six la noche del jueves. Según el Daily Mail, un huésped del hotel la encontró inicialmente y alertó al personal del establecimiento al creer que estaba desmayada y en estado de ebriedad.

Los paramédicos acudieron a una emergencia médica en la dirección del hotel a las 2:52 a. m., informó un portavoz del Departamento de Bomberos de San Francisco. “A los transeúntes se les dieron instrucciones de reanimación cardiopulmonar (RCP), según los registros del sistema CAD”, explicó el vocero. No obstante, Victoria fue declarada muerta en el lugar tras la llegada de los equipos de emergencia.

Agentes del Departamento de Policía de San Francisco arribaron a la escena a las 3:14 a. m. hora local y asumieron la investigación del caso, de acuerdo con el Daily Mail. El medio indicó que no se encontraron indicios de violencia ni parafernalia de drogas en la habitación, y que no existen señales que apunten a un suicidio. Hasta el momento, la causa oficial de la muerte no ha sido determinada.

Tampoco se ha aclarado si Victoria Jones se hospedaba en el hotel ni cómo accedió al piso 14, añadió el medio británico.

Un representante de Tommy Lee Jones no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios realizada por Page Six.

Victoria Jones incursionó inicialmente en la actuación siguiendo los pasos de su padre y participó en producciones como Men in Black II, One Tree Hill y Los tres entierros de Melquiades Estrada, esta última dirigida por el propio Tommy Lee Jones. El actor, quien tuvo a Victoria con su exesposa Kimberlea Cloughley, expresó en una entrevista con The New Yorker en 2006 que su hija era “una buena actriz, tiene su carta de presentación y habla un español impecable”.

“Cuando era bebé, le pedí a Leticia, su enfermera, que le hablara en español”, añadió entonces. Aunque posteriormente se alejó de la actuación, Victoria Jones acompañó en algunas ocasiones a su padre en eventos públicos y alfombras rojas.