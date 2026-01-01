BTS regresará el 20 de marzo con un nuevo álbum seguido de gira mundial

La banda de K-pop BTS regresará el 20 de marzo con el lanzamiento de un nuevo álbum seguido de una gira mundial, el primer disco conjunto del septeto desde 'Proof' (2022) y que supondrá su primera actividad grupal tras completar el servicio militar obligatorio, afirmó este jueves su agencia de representación.
El álbum, cuya fecha de lanzamiento fue revelada por la agencia BigHit Music en un comunicado sin anunciar más detalles, es uno de los más esperados de 2026 y marca el retorno a los escenarios como grupo completo tras su último concierto en Busan en 2022.
El último miembro de la banda surcoreana en completar el servicio militar obligatorio, que había producido la suspensión de sus actividades, fue Suga el pasado junio.
En medio de una gran expectación por ver cómo se reinventará el fenómeno global de su música, el director ejecutivo de Hybe (la empresa matriz de BigHit Music), Lee Jae-sang, afirmó a principios del año pasado que los artistas necesitarían tiempo para descansar y preparar material tras concluir el servicio militar.
Desde su debut en 2013, BTS ha encabezado listas como la Billboard Hot 100 con temas como 'Dynamite' o 'Butter', y ha llevado el K-pop a estadios de Estados Unidos como el SoFi de Los Ángeles y el Allegiant de Las Vegas, en una gira que llegó a más de 4 millones de espectadores por distintas plataformas.
BTS cierra 2025 con anuncios clave antes de su regreso musical en 2026
Durante la última semana de diciembre, la banda surcoreana mantuvo a su fandom, conocido como ARMY, atento a una serie de anuncios y apariciones públicas que confirmaron que el grupo está listo para retomar su carrera conjunta tras cumplir con el servicio militar obligatorio.
En ese mismo periodo, Jungkook apareció en la portada de Rolling Stone, donde concedió una entrevista exclusiva en la que abordó la experiencia de la pausa y el proceso de preparación para el regreso. Por su parte, Jimin anunció junto a él la segunda temporada de su serie viajera en Disney+, un contenido pensado para mantener la conexión con los fans a medida que se acerca el lanzamiento del nuevo disco.
La agencia HYBE reveló además un calendario de publicaciones que incluye programas especiales y contenido exclusivo para 2025 y 2026. Este plan estratégico busca sostener la expectativa y ofrecer material diverso, que abarca desde documentales hasta colaboraciones musicales, reforzando la presencia del grupo en plataformas digitales.
Los integrantes también compartieron mensajes en redes sociales para agradecer el apoyo constante de ARMY durante los años de ausencia. RM y Suga señalaron que el tiempo dedicado al servicio militar les permitió reflexionar y madurar, una experiencia que, según indicaron, se verá reflejada en las nuevas canciones.
La última semana del año estuvo marcada, asimismo, por ensayos privados y reuniones creativas, de acuerdo con fuentes cercanas a la producción. Se confirmó que el grupo trabaja con productores internacionales y que el nuevo álbum explorará sonidos renovados, sin perder la esencia del K-pop que los llevó a la cima.
Con estos movimientos, BTS no solo cerró 2025 con fuerza, sino que abrió la puerta a un 2026 que promete convertirse en uno de los años más relevantes de su trayectoria. El regreso del septeto simboliza una nueva etapa para el K-pop y podría marcar un punto de inflexión en la industria musical global.