¿Nuevo álbum o gira? BTS revela fecha clave para 2026

La carta estuvo acompañada de un diseño gráfico compuesto por tres círculos entrelazados y la fecha 20 de marzo de 2026, un detalle que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió la expectativa sobre el futuro del grupo. El obsequio de la membresía Gold también incluyó mensajes de agradecimiento de los integrantes hacia ARMY, reconociendo el apoyo incondicional durante los años de ausencia y reforzando el vínculo con su base de seguidores.