¿Nuevo álbum o gira? BTS revela fecha clave para 2026

El grupo surcoreano BTS sorprendió a sus seguidoras al revelar un obsequio exclusivo para quienes cuentan con la membresía Gold de la plataforma Weverse. El regalo, entregado en la víspera de Año Nuevo, incluyó un saludo personalizado de los siete integrantes y una imagen enigmática que ha desatado múltiples teorías dentro de la comunidad ARMY.
El mensaje de felicitación por la llegada de 2026 fue recibido con entusiasmo, ya que marca la primera ocasión en que los siete miembros se dirigen juntos a sus fans tras haber concluido su servicio militar obligatorio.
La carta estuvo acompañada de un diseño gráfico compuesto por tres círculos entrelazados y la fecha 20 de marzo de 2026, un detalle que rápidamente se viralizó en redes sociales y encendió la expectativa sobre el futuro del grupo. El obsequio de la membresía Gold también incluyó mensajes de agradecimiento de los integrantes hacia ARMY, reconociendo el apoyo incondicional durante los años de ausencia y reforzando el vínculo con su base de seguidores.
Hasta el momento, la agencia que representa a BTS no ha emitido un comunicado oficial sobre el significado de la imagen. Sin embargo, medios especializados en K-pop han señalado que podría tratarse del anuncio de un nuevo álbum o incluso del inicio de una gira mundial.
Entre las interpretaciones más difundidas por los fans destaca la idea de que los tres círculos simbolizan la unión entre los integrantes, la conexión con ARMY y el inicio de una nueva etapa artística. Otros seguidores consideran que se trata de un guiño al concepto visual del próximo disco.
Traducción de los mensajes de #BTS en la membresía gold de Weverse : "Hola ARMY, soy Jungkook. ¿Cómo están? ¡Los extraño! Siento lo mismo que siempre. Seguiré trabajando duro como siempre. Por favor, cuídense mucho en el 2026. ¡Que reciban muchas bendiciones!"
V escribió: "En 2026, haremos aún más y mejores recuerdos, así que espera con ansias! Ha pasado un tiempo desde un álbum(grupal), así que estoy nervioso, pero lo haré bien, así que por favor, cuídense. ¡Te extrañé tanto! ¡Que tengas un gran día hoy!"
Jimin: "FELIZ AÑO NUEVO!!El nuevo año ha llegado brillantemente, el año que hemos estado esperando ha llegado! Me gustaría enviar mi agradecimiento a ARMY, que siempre nos apoya. Espero que este año esté lleno de felicidad como el año pasado."
J-Hope: "A todos, el nuevo año 2026 ya viene! Por fin es el año que vamos a pasar contigo! Estoy deseando que llegue! Por fin, lo que pensé se hizo realidad, de verdad se feliz y diviértete. VAMOS ARMYS VAMOS BTS".
Suga: "Feliz año nuevo, ARMYs!! Ha comenzado otro nuevo año. Ojalá este año sea un gran año, te he echado de menos. Permanezcamos juntos y felices este año, nos vemos pronto!!"
Jin: "Hola ARMYS Feliz Año Nuevo.El año pasado los saludé como solista, pero finalmente estoy aquí como grupo. Muchas gracias por esperar.Nosotros haremos lo mejor que puedamos. Fighting".
RM: "finalmente, finalmente, finalmente, 2026 está aquí!!! He estado esperando esto más que nadie. Te he echado de menos!! Bangtan viene, BTS está llegando! YAY WOOOO!!"
Con este gesto, BTS cierra el 2025 dejando a sus fans un regalo cargado de emoción y misterio. El 20 de marzo de 2026 se perfila como una fecha clave no solo para el grupo, sino también para la industria del K-pop, que espera con ansias el regreso de una de las bandas más influyentes de la última década.