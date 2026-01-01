Donald Trump critica a George Clooney por convertirse en ciudadano francés

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió en la noche de fin de año contra el actor George Clooney por haber obtenido la ciudadanía francesa e incluso aprovechó para afirmar que Francia sufre un "grave problema de delincuencia" por culpa de la inmigración.

"¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han nacionalizado oficialmente de Francia, que lamentablemente se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su pésima gestión de la inmigración, similar a la que tuvimos con el soñoliento Joe Biden", escribió Trump el miércoles en su plataforma Truth Social .

"¿Recuerdan cuando Clooney abandonó a Joe durante una recaudación de fondos, solo para pasarse al bando de otra candidata estelar, Jamala(K!)"?, dice Trump, para quien "Clooney recibió más publicidad por su política que por sus escasas y mediocres películas. No era una estrella de cine en absoluto, era simplemente un tipo normal que se quejaba constantemente del sentido común en política".

En su publicación del miércoles, el presidente se burló de Kamala Harris como "otra candidata estelar" y escribió mal su nombre, añadiendo que ahora estaba "peleándose con el peor gobernador del país, incluido Tim Waltz y Gavin Newscum, por quién conducirá a los demócratas a su futura derrota".

El actor estadounidense George Clooney, su mujer Amal Alamuddin (nacida en el Líbano) y sus dos hijos en común, Ella y Alexander (ambos nacidos en el Reino Unido) han obtenido la nacionalidad francesa por decreto, según consta en el Diario Oficial de la República francesa en un decreto aprobado el pasado 26 de diciembre.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El ministerio francés de Exteriores justificó la concesión de la nacionalidad francesa a George Clooney y su familia por su contribución, gracias a la notoriedad del actor estadounidense, a la influencia y a la imagen internacional de Francia.

En Francia, Clooney fue condecorado como Oficial de la Orden de las Artes y las Letras en el 2016 y tanto él como su mujer tienen una "residencia permanente", en concreto una gran propiedad en la localidad de Brignoles, en la Costa Azul.

En una entrevista con la revista Esquire en octubre, Clooney dijo que estaba “preocupado” por criar a sus hijos en Los Ángeles. “Me preocupaba criar a nuestros hijos en Los Ángeles, en la cultura de Hollywood. Sentía que nunca tendrían una oportunidad justa en la vida”, dijo el actor en aquel momento. “En Francia, la fama les importa un bledo. No quiero que anden por ahí preocupados por los paparazzi. No quiero que los comparen con los hijos famosos de otros”.