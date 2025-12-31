Michael J. Fox retoma la actuación con participación especial en Shrinking

En 1991, Michael J. Fox fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, un hecho que transformó su vida personal y su carrera profesional. Aunque inicialmente mantuvo el diagnóstico en privado, lo hizo público en 1998 y, desde entonces, se convirtió en un referente mundial en la lucha contra esta condición.

A pesar de las dificultades derivadas de la enfermedad, continuó trabajando en proyectos televisivos y cinematográficos. Participó en series como Scrubs, Boston Legal y The Good Wife, donde su talento para el humor y la ironía se mantuvo intacto.

En 2013 protagonizó The Michael J. Fox Show, una comedia inspirada en su propia vida que, aunque tuvo una corta duración, se convirtió en un testimonio de su capacidad para reírse de sí mismo y mantenerse vigente en la industria.

Su voz también se consolidó como un recurso clave en su carrera. Participó en películas animadas como Stuart Little y Atlantis: The Lost Empire, demostrando que su talento podía adaptarse a distintos formatos y públicos.

Más allá de la actuación, Fox fundó la Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, considerada una de las organizaciones más influyentes en la investigación de esta enfermedad a nivel mundial.

Hoy, su cameo en la serie Shrinking no solo representa un regreso artístico, sino también un símbolo de resiliencia. Con humor y autenticidad, Michael J. Fox reafirma su lugar en la historia del entretenimiento, recordando que su legado va mucho más allá de Marty McFly. La temporada 3 de Shrinking se estrena el 28 de enero de 2026 en Apple TV+.

En conjunto, su trayectoria combina premios, papeles icónicos y una lucha personal que lo ha convertido en un ícono cultural y humano. Su regreso previsto para 2026 es más que un cameo: es la celebración de una carrera que continúa inspirando.