Alejandra Rubio despedirá el 2025 con especial de música en YouTube

San Pedro Sula, Honduras.

La presentadora de televisión, y ahora también cantante, Alejandra Rubio anunció que este miércoles 31 de diciembre realizará una transmisión especial en su canal de YouTube titulada “Una Noche con Alejandra Rubio”.

La cita, especial para despedir el año, será a partir de las 6:00 de la tarde, hora de Honduras, y tendrá una duración aproximada de una hora.

Según compartió la artista en sus redes sociales, el especial incluirá música en vivo y un recorrido por temas que han marcado a su público, como una forma de cerrar el año con buena energía.

"Hoy es el día, mi gente linda. Los quiero invitar a que hoy estén conectados a mi transmisión en YouTube en punto de las 6:00 de la tarde (hora Honduras) para disfrutar juntos del especial: “Una Noche con Alejandra Rubio”. Será una hora de buena música, recordando esos grandes éxitos que nos acompañan, nos hacen sentir y son perfectos para cerrar el año con la mejor energía", escribió la bella hondureña en su perfil de Instagram.