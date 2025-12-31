Desalojan a Denise Richards y su ex por no pagar renta

Estados Unidos.

La actriz Denise Richards y su ex Aaron Phypers fueron obligados a dejar su residencia en Calabasas, California, tras una orden judicial derivada de una demanda por 84 mil dólares en renta impaga.

De acuerdo con documentos obtenidos por Page Six, la Corte Superior de Los Ángeles le otorgó al propietario, John Karan, la posesión de la vivienda de seis habitaciones que ambos habían alquilado desde 2020 y por la cual pagaban alrededor de 12 mil dólares mensuales.

El juez determinó que el contrato había sido rescindido por falta de pago, aunque aún no se ha resuelto si Richards y Phypers deberán cubrir daños adicionales más allá de la renta atrasada.

Richards, de 54 años, se había mudado de la casa a finales de 2023 en medio de crecientes tensiones con Phypers, con quien inició una batalla legal de divorcio en julio de 2025 tras seis años de matrimonio.

Mientras ella se fue, Phypers continuó viviendo en la propiedad junto con sus padres y su hermano, lo que llevó a discrepancias sobre quién debía seguir pagando el alquiler.

En documentos judiciales, Richards alegó que después de su partida, Phypers no cumplió con los pagos y que la propiedad estaba en mal estado, acusaciones que fuentes cercanas a Phypers han negado señalando que el inmueble incluso había sido mejorado desde entonces.

En noviembre, una corte otorgó a Richards una orden de restricción permanente contra Phypers tras alegaciones de abuso físico y emocional durante su relación, cargos que él ha negado de manera enfática.

Phypers ha presentado solicitudes de apoyo conyugal, argumentando dificultades económicas significativas tras cerrar su negocio en 2024 y declarando una deuda de cientos de miles de dólares.