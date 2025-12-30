Stranger Things se despide en Netflix: hora del estreno del episodio final

Netflix confirmó que Stranger Things se despedirá de manera definitiva este 31 de diciembre de 2025 con el estreno de su episodio final, titulado The Rightside Up. La serie, creada por Matt Duffer y Ross Duffer, cierra así una etapa que marcó la cultura pop durante casi una década.

El último capítulo corresponde al Volumen 3 de la quinta temporada, que fue lanzada en tres bloques estratégicos: el primero el 26 de noviembre, el segundo el 25 de diciembre y ahora el tercero, compuesto por un único episodio especial concebido como cierre definitivo de la historia.

Según informó Netflix, el estreno global se realizará el 31 de diciembre a las 5:00 p.m. (hora del Pacífico) y a las 8:00 p.m. (hora del Este) en Estados Unidos.

En México, el episodio final estará disponible a las 21:00 horas, mientras que en Honduras podrá verse a partir de las 20:00 horas, lo que permitirá a los fanáticos disfrutar del desenlace durante la víspera de Año Nuevo.

El capítulo final tendrá una duración aproximada de dos horas y fue planteado como un evento especial, con una narrativa diseñada para cerrar de forma épica la historia ambientada en Hawkins.

La trama se centrará en la batalla definitiva contra Vecna, el villano introducido en la cuarta temporada y que ha puesto en jaque la estabilidad de la realidad. Los creadores adelantaron que el desenlace será “digno de cine”, en referencia a su escala y ambición narrativa, Matt Duffer y Ross Duffer.

Estrenada en 2016, Stranger Things se consolidó como una de las producciones más influyentes de Netflix, con un impacto cultural que trascendió la pantalla y generó fenómenos vinculados a la música, la moda y la nostalgia por los años 80.

El final de la serie también abre la puerta a nuevos proyectos derivados. Netflix ya anunció el desarrollo de un spin-off titulado Tales From ’85, ambientado en el mismo universo narrativo.

En América Latina, los horarios de estreno fueron ajustados para cada país. En Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, el episodio estará disponible a las 22:00 horas, mientras que en Bolivia, Venezuela y Cuba se estrenará a las 21:00 horas.

La expectativa es alta: millones de suscriptores se preparan para despedir a Eleven, Mike, Dustin y el resto del grupo, en un cierre que promete emociones intensas y un desenlace definitivo para la saga.

Netflix ha promocionado el episodio como “el evento televisivo del año”, destacando que se trata de la producción más ambiciosa realizada por la plataforma hasta la fecha.

Con este estreno, Stranger Things se despide dejando un legado significativo en la televisión contemporánea y consolidando su lugar como una de las series más emblemáticas de la era del streaming.