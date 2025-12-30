Milagro Flores: "Agárrate 2026 que vengo soltera, sin ex y sin casi algo"

San Pedro Sula, Honduras.

La presentadora hondureña Milagro Flores compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que aparece bailando, pero lo que realmente llamó la atención de sus seguidores es el mensaje que dejó en la descripción.

Y es que sus seguidores han interpretado dicho mensaje como una posible indirecta para el creador de contenido, Supremo, quien han sido vinculado sentimentalmente con Milagro.

"Agárrate 2026 que vengo soltera, sin ex y sin casi algo", escribió la presentadora de televisión en el clip en el que aparece bailando al ritmo de "La Villa", tema de Ryan Castro y Kapo.

Y es que la conductora ha acaparado titulares en las noticias de la farándula hondureña debido a su relación con Supremo, con quien ella ha asegurado que aún están en proceso de conocerse, afirmando de esta manera que su relación no es oficial.