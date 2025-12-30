Milagro Flores: "Agárrate 2026 que vengo soltera, sin ex y sin casi algo"

La presentadora hondureña Milagro Flores compartió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que aparece bailando, pero lo que realmente llamó la atención de sus seguidores es el mensaje que dejó en la descripción.
Y es que sus seguidores han interpretado dicho mensaje como una posible indirecta para el creador de contenido, Supremo, quien han sido vinculado sentimentalmente con Milagro.
"Agárrate 2026 que vengo soltera, sin ex y sin casi algo", escribió la presentadora de televisión en el clip en el que aparece bailando al ritmo de "La Villa", tema de Ryan Castro y Kapo.
Y es que la conductora ha acaparado titulares en las noticias de la farándula hondureña debido a su relación con Supremo, con quien ella ha asegurado que aún están en proceso de conocerse, afirmando de esta manera que su relación no es oficial.
@milagrofloresoficial #milagrofloresoficial #catracha🇭🇳 #milyflow ♬ sonido original - RyanCastrroLyrics
Reacciones de sus seguidores
Tras la publicación de Milly, como también se le llama de cariño a la presentadora hondureña, muchos de sus seguidores le han dejado comentarios y consejos sobre su situación actual con Supremo.
"Lo está presionando, y cuando tienes que presionar para formalizar ahí no es", "O sea que Supremo no va con ella en el 2026, o sea Supremo no es nada para ella", "Por fin te diste cuenta Mili que ahí no es", "Será que no se terminó de conocer con Supremo", "Mili estás Hermosa, ojalá la vida te dé una persona estable emocionalmente, que valore y respete a la gran mujer que eres" o "Tantas indirectas que le tira a Supreme y nada papa", son solo algunos de los mensajes que dejaron sus fans en la sección de comentarios.
Hasta el momento, Supremo no ha respondido a la "indirecta" de Milagro.