Tylor Chase, ex estrella de Nickelodeon, vuelve a las calles tras su liberación

La situación de Tylor Chase, ex estrella de la serie juvenil Ned's Declassified School Survival Guide, vuelve a generar preocupación. El actor fue visto nuevamente en las calles de Riverside, California, fumando metanfetamina tras haber sido liberado sin previo aviso de un centro psiquiátrico.

Según informó el portal TMZ, Chase había sido ingresado de manera involuntaria en un centro de salud mental por 72 horas, luego de que un equipo de crisis interviniera en su caso. Sin embargo, la medida terminó abruptamente y el actor fue dejado en libertad.

Shaun Weiss, actor recordado por su papel en Mighty Ducks y quien ha seguido de cerca la situación de Chase, declaró que la liberación fue inexplicable y que el joven quedó nuevamente expuesto a la vida en la calle, sin un plan de recuperación claro.

Weiss explicó que la intervención se produjo gracias a Jacob Harris, propietario de Shipwreck Barbershop en Riverside, quien ha sido uno de los principales defensores de Chase. Harris alertó a las autoridades sobre la condición del actor, lo que derivó en su ingreso temporal al centro de salud mental.

Pese a los esfuerzos de algunos seguidores que han intentado ayudarlo con dinero, Weiss advirtió que estas acciones han resultado contraproducentes, ya que el efectivo ha alimentado su consumo de drogas en lugar de facilitar su rehabilitación.

El propio Weiss, que trabaja en el centro de rehabilitación Eleven 11 Recovery en San Clemente, aseguró que existe una cama disponible para Chase. No obstante, explicó que la legislación vigente establece que el ingreso debe ser voluntario, lo que dificulta la posibilidad de una asistencia inmediata.

Ante la falta de soluciones, Weiss ha buscado apoyo en el Sindicato de Actores de Cine y ha planteado la posibilidad de involucrar a representantes políticos para que el condado de Riverside intervenga en el caso.

La situación de Chase se hizo pública meses atrás, cuando comenzaron a circular en redes sociales videos que lo mostraban desaliñado y en situación de calle. Las imágenes generaron alarma entre sus seguidores y antiguos compañeros de reparto.

En septiembre, Daniel Curtis Lee, Devon Werkheiser y Lindsey Shaw, quienes compartieron pantalla con Chase en Ned's Declassified, abordaron el tema en su podcast, donde expresaron su preocupación y solidaridad hacia su colega.

La carrera de Tylor Chase comenzó con fuerza en la década de 2000, cuando interpretó a uno de los personajes secundarios en la popular serie de Nickelodeon. El programa, que se convirtió en un referente para adolescentes, le dio visibilidad y le abrió puertas en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, tras el final de la serie, Chase no logró consolidar nuevos proyectos de gran alcance. Con el paso del tiempo, su carrera se fue apagando y comenzaron a trascender sus problemas personales y de adicción, que lo alejaron de la pantalla.

Hoy, la historia de Tylor Chase refleja el difícil camino de muchos actores infantiles que, tras alcanzar la fama en su juventud, enfrentan serios desafíos en la adultez. Su caso sigue abierto y la comunidad artística espera que pueda acceder finalmente a la ayuda necesaria para recuperar su vida.