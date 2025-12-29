  1. Inicio
Beyoncé ahora es multimillonaria y entra en la lista de Forbes

La artista estadounidense ingresó a la exclusiva lista de Forbes, en la cual también están figuras como Taylor Swift, Rihanna, y su esposo Jay-Z

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 12:45 -
  • Agencia EFE
Beyoncé ahora es multimillonaria y entra en la lista de Forbes

Fotografía de archivo del 2 de febrero de 2025 de la cantante estadounidense Beyoncé recibiendo el Grammy al Mejor Álbum Country durante la 67ª ceremonia anual de los Premios Grammy, en Los Ángeles, Estados Unidos.

 EFE/ Caroline Brehman ARCHIVO
Estados Unidos

Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria, ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

En el último año, la cantante de pop inició su gira 'Cowboy Carter', basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia de acuerdo con Billboard Boxscore.

Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira 'Renaissance World Tour', también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579,8 millones de dólares en 2023, según reportó la misma publicación.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.

Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año.

“Sentí que quería seguir los pasos de Madonna y ser una potencia, tener mi propio imperio y mostrar a otras mujeres que cuando llegas a este punto no tienes que firmar con nadie más ni compartir tu dinero y tu éxito: lo haces tú misma”, dijo a Forbes en 2013 sobre su decisión de autogestionarse.

El desarrollo empresarial de Beyoncé se extendió más allá de la música, con iniciativas en sectores como el cuidado capilar con Cécred, bebidas alcohólicas con SirDavis y la moda deportiva con Ivy Park (firma que dejó de operar en 2024).

Sin embargo, la mayor parte de su patrimonio llegó luego del control de su catálogo musical y de las giras globales, donde aprovechó a capitalizar el fenómeno de los conciertos de gran formato.

El Cowboy Carter Tour, concebido bajo un modelo de mini-residencia en nueve estadios de América y Europa, organizó 32 presentaciones para optimizar la logística y rentabilidad.

Esta gira, que incluyó recursos técnicos como un automóvil volador, brazos robóticos sirviendo SirDavis, un toro mecánico dorado y la presencia de su familia y antiguas compañeras de Destiny’s Child, solo de merchandising recaudó más de 50 millones de dólares, según estimaciones de Forbes.

Beyoncé obtuvo 148 millones de dólares antes de impuestos en 2025, lo que la convierte en la tercera artista mejor pagada del mundo.

