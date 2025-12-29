Beyoncé ahora es multimillonaria y entra en la lista de Forbes

Estados Unidos

En el último año, la cantante de pop inició su gira 'Cowboy Carter' , basada en su álbum homónimo inspirado en la música country. A lo largo de 32 fechas, vendió 1,6 millones de entradas y recaudó 407,6 millones de dólares, convirtiéndose en la gira más exitosa de música country de la historia de acuerdo con Billboard Boxscore.

Beyoncé se convirtió en la quinta artista en alcanzar el estatus de multimillonaria , ingresando así a la exclusiva lista publicada por Forbes, en la que también figuran Taylor Swift, su esposo, Jay-Z, Rihanna y Bruce Springsteen.

Antes de eso, Beyoncé batió el mismo récord en el género de R&B y su gira 'Renaissance World Tour', también nombrado como su álbum, cuando concluyó con 579,8 millones de dólares en 2023, según reportó la misma publicación.

De acuerdo con Forbes, Beyoncé comenzó a construir su imperio empresarial cuando fundó Parkwood Entertainment en 2010, que le otorgó control creativo, independencia empresarial y diversificación de ingresos, permitiéndole monetizar su talento más allá de la música y participando directamente de sus ganancias.

Forbes estima que combinando lo que ganó en giras con las ganancias de su catálogo musical y los acuerdos de patrocinio de este año.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

“Sentí que quería seguir los pasos de Madonna y ser una potencia, tener mi propio imperio y mostrar a otras mujeres que cuando llegas a este punto no tienes que firmar con nadie más ni compartir tu dinero y tu éxito: lo haces tú misma”, dijo a Forbes en 2013 sobre su decisión de autogestionarse.

El desarrollo empresarial de Beyoncé se extendió más allá de la música, con iniciativas en sectores como el cuidado capilar con Cécred, bebidas alcohólicas con SirDavis y la moda deportiva con Ivy Park (firma que dejó de operar en 2024).

Sin embargo, la mayor parte de su patrimonio llegó luego del control de su catálogo musical y de las giras globales, donde aprovechó a capitalizar el fenómeno de los conciertos de gran formato.