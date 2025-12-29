Grupo Firme vuelve a Honduras en marzo del 2026

San Pedro Sula, Cortés.

La fiesta del regional mexicano llegará con fuerza a Tegucigalpa este mes de marzo, cuando Grupo Firme suba al escenario para ofrecer un espectáculo cargado de energía, éxitos y ese estilo inconfundible que los ha convertido en uno de los fenómenos musicales más grandes de los últimos años.

La parada en la capital hondureña será el 20 de marzo y se perfila como una de las más esperadas por los fans locales, quienes han seguido de cerca cada anuncio del grupo.

La agrupación liderada por Eduin Caz también confirmó que estará el 7 de marzo en Guatemala como parte de la gira "La Última Peda Tour" 2026 y el 28 del mismo mes en Costa Rica.

El concierto, que se llevará cabo en el Estadio Nacional de la capital hondureña, promete una producción de alto nivel, un repertorio que mezcla himnos como "Ya Supérame", "El Tóxico" y "En Tu Perra Vida", además de los momentos festivos que caracterizan a la banda en cada presentación.

La venta de boletos ya está disponible en eticket.hn y en sus puntos de venta. El precio de los mismos es de:

Experiencia BAC: L 7,764

E3 Fans: L 4,659

Silla VIP: L 4,348

VIP de pie: L 2,329

Sombra sur: L 1,398

Sol sur: L 1,398

Sol centro: L 1,398

La expectativa crece entre el público hondureño, que ya se prepara para vivir una noche de fiesta, banda y celebración al estilo Firme.