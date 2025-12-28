El dolor de la hija de Diego Maradona: una vida marcada por los tribunales y el apellido

Buenos Aires, Argentina.

Jana Maradona, la hija que Diego Armando Maradona reconoció públicamente en 2014, habló con EFE sobre el vínculo con su papá, con quien estuvo “toda la vida en juicio”, desde los reclamos por filiación hasta el escandaloso juicio contra los médicos que atendieron al astro antes de su muerte, a quienes dijo "les faltó humanidad".

Jana creció sin lujos ni necesidades en Ingeniero Adolfo Sourdeaux, un barrio humilde a las afueras de Buenos Aires. Toda su vida supo que era Maradona.

Su madre, Valeria Sabalain, con quien Diego tuvo una breve relación mientras estaba casado con Claudia Villafañe, comenzó el juicio de filiación poco después de su nacimiento en 1996.

La Justicia le dio el apellido en 1999, tiempo después de que Maradona faltara a tres citaciones para realizarse pruebas de ADN.

Al de filiación le siguieron juicios de actualización de la cuota de alimentos para la manutención de Jana, que resume: "Toda mi vida estuve en juicio con mi papa".

Consultada sobre la fama del astro cuenta que "lo veía en televisión pero no sabía lo importante que era en el mundo”, y explica cómo su familia y amigos la protegían: “No me decían ‘tu papá es lo más grande que hay’. Porque, claro, si fuera lo más grande que hay, me conocería”.

A los 14 años, después de la muerte repentina de su tío, decidió que quería ver a su papá “por lo menos una vez en la vida a los ojos”.

Tras varios intentos en vano de abrir una puerta a su mundo, en 2014 se presentó como ‘la hija de Maradona’ en un gimnasio en el que ‘El Diez’ entrenaba.

Lo primero que hizo el astro fue abrazar a su mamá y pedirle perdón. Luego le pidió perdón a ella. "Puede parecer algo muy chiquito el perdón, pero es lo que me dio el vínculo con mi papá”, relata Jana, y recuerda emocionada que poco después de aquel encuentro y de reconocerla públicamente como su hija, Diego se tatuó su nombre.

“Intenso como la p**a madre”, recuerda sobre su padre, con quien compartió seis años “maradonianos” que, dice, “equivalen a 100”.

“Nuestros momentos de mayor conexión eran bailar, cantar y reírnos”, revela y luego suelta: “Qué hombre increíble mi papá”.

LA HERENCIA MARADONA