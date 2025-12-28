Muere la actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés, a los 91 años

París.

La actriz y cantante Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo la fundación que lleva su nombre en las redes sociales.

La protagonista de 'Y Dios creó a la mujer' (1956), 'La verdad' (1960) y 'El desprecio' (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras el fallecimiento de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

La agencia pública francesa AFP detalló que el deceso sucedió en la residencia de Bardot en La Madrague, en Saint-Tropez (Costa Azul francesa), por causas que no fueron reveladas de momento.

Junto a su corta pero vertiginosa carrera en la gran pantalla, Brigitte Bardot, conocida por las siglas BB, tuvo también una exitosa y más larga carrera en la música.

Quedó para los anales el single 'J'ai t'aime... moi, non plus', grabado originalmente en 1967 con su antiguo amante y 'enfant terrible' de 'la chanson française' Serge Gainsbourg. En ese tema, todavía ruborizan a muchos los más que sensuales gemidos de Bardot.