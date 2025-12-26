¡No se quede fuera! Preventa abierta para el "Escenas Tour" de Sin Bandera

San Pedro Sula, Cortés.

Buenas noticias para los amantes de la música romántica: los boletos para ver a Sin Bandera en San Pedro Sula y Tegucigalpa ya están disponibles, y la expectativa por su regreso al país crece minuto a minuto.

El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris llegará a Honduras como parte de su exitosa gira internacional “Escenas Tour”.

La agrupación se presentará el 30 de abril del 2026 en Expocentro de San Pedro Sula y los precios de los boletos en eticket.hn son: Experiencia BAC a 4,283 lempiras, Sin Bandera Lovers a L3,950 y General a L 1,346.

En Tegucigalpa el show será el 2 de mayo del 2026 en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. Los precios para General son de 844 lempiras, Preferencia a L563, Silla Vip a L2,252, Sin Bandera Lovers a L2,815, Experiencia Bac a L3,518 y Experiencia BAC Plus a L4,926.