¡No se quede fuera! Preventa abierta para el "Escenas Tour" de Sin Bandera

Buenas noticias para los amantes de la música romántica: los boletos para ver a Sin Bandera en San Pedro Sula y Tegucigalpa ya están disponibles, y la expectativa por su regreso al país crece minuto a minuto.
El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris llegará a Honduras como parte de su exitosa gira internacional “Escenas Tour”.
La agrupación se presentará el 30 de abril del 2026 en Expocentro de San Pedro Sula y los precios de los boletos en eticket.hn son: Experiencia BAC a 4,283 lempiras, Sin Bandera Lovers a L3,950 y General a L 1,346.
En Tegucigalpa el show será el 2 de mayo del 2026 en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa. Los precios para General son de 844 lempiras, Preferencia a L563, Silla Vip a L2,252, Sin Bandera Lovers a L2,815, Experiencia Bac a L3,518 y Experiencia BAC Plus a L4,926.
FORMACIÓN E INICIOS
El grupo Sin Banderas se formó en el año 2000 en la Ciudad de México.
Ambos buscaban carreras como solistas, pero tras conocerse por recomendación de un directivo de Sony Music, descubrieron una química compositiva excepcional.
El nombre "Sin Bandera" surgió cuando, al pasar por el Campo Marte en la capital mexicana, notaron que el asta estaba vacía, lo que les inspiró la idea de sentimientos universales que no conocen fronteras ni países.
Su debut homónimo en 2001 los catapultó a la fama internacional con éxitos como "Entra en mi vida", "Kilómetros" y "Sirena". Durante esta fase consolidaron su estilo con álbumes clave:
De Viaje (2003): Incluyó hits como "Mientes tan bien" y "Que lloro".
Mañana (2005) y Pasado (2006): Proyectos grabados simultáneamente; el último fue un álbum de versiones de otros artistas.
Premios: Ganaron múltiples Latin Grammy al Mejor Álbum Vocal Pop Dúo o Grupo por sus dos primeros discos.