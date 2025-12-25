Hoy en los cines de Honduras: El regreso de Bob Esponja

Bob Esponja llegó este 25 de diciembre a los cines de Honduras con una nueva aventura submarina.

La esponja más querida de Fondo de Bikini regresa a la gran pantalla este jueves, con el estreno en los cines de Honduras la esperada película “Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados”, una comedia familiar que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada navideña.

La cinta, que se proyectará en salas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades del país, sigue a Bob Esponja en una misión épica hacia las profundidades del océano para enfrentarse al temido Calamardo, en una aventura llena de humor, nostalgia y nuevos personajes que encantarán tanto a niños como a adultos.

Con una duración aproximada de 96 minutos y clasificación para todo público, la película llega como parte de los estrenos fuertes de fin de año, compartiendo cartelera con otras producciones familiares.

“Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados” se perfila como el plan perfecto para disfrutar en vacaciones, ofreciendo una historia fresca que celebra la amistad, el valor y el humor absurdo que ha convertido al personaje en un ícono global durante más de dos décadas.

Deseoso de ser un tipo grande, Bob Esponja se embarca en una aventura para demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Calamardo, un misterioso y audaz pirata fantasma, en una comedia marítima que lo lleva a las profundidades del océano, donde ninguna esponja ha estado antes.

Estrenada el 1 de mayo de 1999, la ficción de Bob Esponja y compañía lleva más de dos décadas colándose en hogares de todo el mundo, encandilando a adultos y niños (o creciendo con ellos). Su popularidad ha dado lugar a un musical de Broadway, varias películas y una serie derivada que se estrena este mes.