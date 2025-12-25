Hoy en los cines de Honduras: El regreso de Bob Esponja

Bob Esponja llegó este 25 de diciembre a los cines de Honduras con una nueva aventura submarina.
La esponja más querida de Fondo de Bikini regresa a la gran pantalla este jueves, con el estreno en los cines de Honduras la esperada película “Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados”, una comedia familiar que promete convertirse en uno de los grandes atractivos de la temporada navideña.
La cinta, que se proyectará en salas de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y otras ciudades del país, sigue a Bob Esponja en una misión épica hacia las profundidades del océano para enfrentarse al temido Calamardo, en una aventura llena de humor, nostalgia y nuevos personajes que encantarán tanto a niños como a adultos.
Con una duración aproximada de 96 minutos y clasificación para todo público, la película llega como parte de los estrenos fuertes de fin de año, compartiendo cartelera con otras producciones familiares.
“Bob Esponja: En busca de los Pantalones Cuadrados” se perfila como el plan perfecto para disfrutar en vacaciones, ofreciendo una historia fresca que celebra la amistad, el valor y el humor absurdo que ha convertido al personaje en un ícono global durante más de dos décadas.
Deseoso de ser un tipo grande, Bob Esponja se embarca en una aventura para demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Calamardo, un misterioso y audaz pirata fantasma, en una comedia marítima que lo lleva a las profundidades del océano, donde ninguna esponja ha estado antes.
Estrenada el 1 de mayo de 1999, la ficción de Bob Esponja y compañía lleva más de dos décadas colándose en hogares de todo el mundo, encandilando a adultos y niños (o creciendo con ellos). Su popularidad ha dado lugar a un musical de Broadway, varias películas y una serie derivada que se estrena este mes.
Este año también estrenó una serie en Nickelodeon
Con sus capas de humor, ironías y dobles sentidos... muchos se preguntan si "SpongeBob SquarePants" es un dibujo animado más de adultos que de niños.
La duda continua en "Kamp Koral", una nueva serie en la que los mismos personajes viven en un campamento con 10 años y el mismo ingenio de siempre y que se estrenó en marzo pasado.
"Todos los niños adoran 'SpongeBob SquarePants', pero solo a los mejores adultos les gusta", explicó el actor de doblaje Clancy Brown, que ha dado voz al personaje de Mr. Krabs (Don Cangrejo) durante 22 años, los mismos que tiene la mítica producción infantil.
"Kamp Coral" imagina la vida anterior de Bob, Patricio, Calamardo y Arenita como internos en un campamento de verano con una novedad: inaugura un estilo de animación en 3D completamente nuevo.
"La animación cambia y hay que adaptarse. Cuanto más lo veo más me gusta", opinó Rodger Bumpass, voz de Calamardo (Squidward), en una presentación con periodistas.
La mayor parte del elenco de voces original regresa a esta precuela para dar vida a sus mismos personajes de niños, que a pesar de las diferencias, comparten la misma esencia. El reto no era fácil, porque si algo demanda el público a las series de animación es que no cambien con el tiempo.
"Los personajes animados permanecen igual. Nadie quiere que los dibujos cambien", analizó Tom Kenny, la eterna voz de Bob Esponja.
Aun así, Kenny y el resto del equipo adaptó su voz y algunas expresiones a la nueva edad de los protagonistas. Todo lo demás sigue igual, la hiperactividad de Bob, la fidelidad de Patricio y el mal genio de Calamardo. "Uno no suele hacer un personaje tanto tiempo, les tenemos mucho cariño", aseguró.
La precuela cuenta con 13 episodios iniciales dedicados a una aventura diferente, con el sello de Nickelodeon.