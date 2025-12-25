"El Grinch": la película nacida del amor de una madre

Estados Unidos

Ron Howard dedicó oficialmente la cinta a su madre, quien falleció meses antes del estreno. El director ha contado que muchas de las emociones navideñas que atraviesan la historia provienen directamente del espíritu festivo que ella irradiaba en su vida cotidiana.

Detrás del éxito de "El Grinch" (2000) , dirigida por Ron Howard, existe una historia profundamente personal que va más allá del humor y la fantasía. La película está marcada por la figura de su madre, Jean Speegle Howard, cuya influencia fue decisiva tanto en el tono del filme como en algunas de sus escenas más memorables.

Durante la filmación en los estudios Universal de Los Ángeles, Jean Speegle Howard permanecía internada en el St. Joseph’s Hospital de Burbank a causa de una enfermedad. La cercanía del hospital permitió que Ron la visitara a diario, acompañado de su padre, Rance Howard, y de su hermano Clint Howard.

“Dediqué la película a mi madre porque ella amaba la Navidad. Mi madre falleció varios meses antes de que se estrenara la película”, recordó el cineasta en una entrevista con "Vulture", subrayando el valor emocional que tuvo el proyecto para su familia.

Una de las escenas más recordadas de la película —la competencia navideña entre Betty Lou Who y Martha May Whovier— surgió directamente de experiencias familiares. Howard explicó que su madre participaba activamente en concursos de decoración en su vecindario de Burbank.

“Mi madre ganaba el concurso del barrio de Burbank, California, a la mejor decoración navideña”, relató. “Solo eran luces, pero eran muy llamativas”. Esa anécdota inspiró el carácter competitivo del personaje interpretado por Molly Shannon.

El director evocó recuerdos de su adolescencia viendo a Jean Speegle colocar luces navideñas bajo la lluvia, vestida con bata y cigarrillo en mano, imágenes que terminaron reflejándose de forma casi literal en la personalidad de Betty Lou Who.

La impronta familiar se extendió también al reparto. Clint Howard apareció como asistente del alcalde, mientras que Rance Howard interpretó al “Elderly Timekeeper”. Su presencia en el set fue tan constante que el equipo decidió ampliar su participación en pantalla.

Ron Howard explicó que su padre acudía todos los días al rodaje y enfrentaba sin quejarse largas jornadas y hasta tres horas diarias de maquillaje. Su actitud positiva terminó convirtiéndolo en un ejemplo para el resto del equipo técnico y artístico.

El proceso creativo de "El Grinch" también contó con el aporte clave de Cheryl Howard, esposa del director. Ella fue quien sugirió centrar la historia en el consumismo excesivo de Whoville y en la mirada crítica de Cindy Lou Who frente a ese fenómeno, un enfoque que terminó de convencer a Ron para aceptar el proyecto.