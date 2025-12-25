Las fotos que revelan que Zendaya espera su primer hijo con Tom Holland

Las redes sociales volvieron a encenderse después de que nuevas imágenes de Zendaya circularan junto a Tom Holland y la familia del actor durante una salida en Londres, reactivando las especulaciones sobre un posible embarazo.

La fotografía, compartida originalmente por Sam Holland, hermano de Tom, muestra a la actriz en un look abrigado y discreto, suficiente para que los fans comenzaran a analizar cada detalle y alimentar teorías.

En la imagen, tomada durante un evento de "The Traitors: Live Experience", Zendaya aparece sonriente y cercana a los padres de Holland, lo que muchos interpretaron como una señal de mayor formalidad en la relación.