Las fotos que revelan que Zendaya espera su primer hijo con Tom Holland

Las redes sociales volvieron a encenderse después de que nuevas imágenes de Zendaya circularan junto a Tom Holland y la familia del actor durante una salida en Londres, reactivando las especulaciones sobre un posible embarazo.
La fotografía, compartida originalmente por Sam Holland, hermano de Tom, muestra a la actriz en un look abrigado y discreto, suficiente para que los fans comenzaran a analizar cada detalle y alimentar teorías.
En la imagen, tomada durante un evento de "The Traitors: Live Experience", Zendaya aparece sonriente y cercana a los padres de Holland, lo que muchos interpretaron como una señal de mayor formalidad en la relación.
Sin embargo, lo que realmente detonó la conversación fue su atuendo holgado, un elemento que los internautas han convertido en “pista” recurrente cada vez que surgen rumores sobre un posible bebé en camino entre los famosos.
Los comentarios no tardaron en multiplicarse: usuarios en X y TikTok ampliaron la foto, compararon gestos, hablaron de “cambios en el rostro” e incluso aseguraron que la actriz “lleva meses ocultándolo” Times of India.
La especulación creció tanto que medios internacionales retomaron el tema.
De hecho, Zendaya ha sido clara en ocasiones anteriores al desmentir teorías similares, y su madre también ha intervenido en el pasado para pedir respeto a la privacidad de su hija.