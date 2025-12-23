2025: El año en que Shakira bailó con su pasado y conquistó el presente

Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron para Shakira el 2025, uno de los años más decisivos de su carrera, en el que confirmó que su impacto trasciende la música y se ratifica como un fenómeno cultural, económico y generacional.

A sus 48 años, la cantante colombiana volvió a situarse en el centro del pop latino global con 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria.

El espectáculo, que comenzó en Río de Janeiro el 11 de febrero, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025 y en un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera.

A diferencia de otras giras de gran formato, como las de Taylor Swift o Beyoncé, estructuradas como una sucesión de actos cerrados, el show de Shakira, que dura cerca de dos horas y media, funciona como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con la historia personal de la artista.

UNA GIRA COMO RELATO PERSONAL

Desde 'Antología' a 'Soltera', Shakira alternó sobre el escenario los himnos que la llevaron al estrellato con canciones que marcaron su etapa más reciente, atravesada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal.

Cada concierto funcionó como un relato autobiográfico en movimiento, con una artista que baila, canta y dialoga con su público sin perder el pulso narrativo.

El tour, que contempla casi un centenar de conciertos en total y concluirá en febrero de 2026, reunió hasta mediados de diciembre a más de 3,8 millones de espectadores en América, de acuerdo con un informe de su equipo al que tuvo acceso EFE.

En países como Colombia, México, Ecuador o Chile, sus presentaciones no solo agotaron estadios, sino que se transformaron en acontecimientos nacionales, con ciudades enteras volcadas a recibir a la artista que convirtió su historia personal en un mensaje colectivo.

DEL ESCENARIO A LA CIUDAD