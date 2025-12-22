Anna Kournikova anuncia el nacimiento de su nuevo hijo con Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova atraviesan una de las etapas más emocionantes de su vida familiar: la llegada de su cuarto hijo.
La noticia fue dada a conocer por la pareja en sus redes sociales, generando una ola de entusiasmo entre los seguidores del cantante y la extenista, quienes han mantenido su vida privada bajo un hermetismo característico.
Anna anunció en redes sociales que su nuevo bebé nació el pasado 17 de diciembre, pero no especificó si es niña o niño.
La pareja, que ya es madre y padre de los gemelos Lucy y Nicholas (2017) y de su hija Mary (2020), ampliará nuevamente su familia, consolidando un hogar que siempre han protegido de los reflectores.
Iglesias, incluso redujó su agenda de conciertos para dedicar más tiempo a esta nueva etapa.
La llegada del nuevo bebé marcará un capítulo más en la vida de una de las parejas más discretas y sólidas del entretenimiento internacional.
La historia de amor entre Enrique Iglesias (50) y Anna Kournikova (44) es una de las más sólidas y herméticas de la industria del entretenimiento.
Su romance comenzó hace 24 años, en diciembre de 2001, durante el rodaje del video musical "Escape". Iglesias, entonces de 26 años, eligió a la tenista rusa de 20 años como protagonista. La química fue instantánea y traspasó la pantalla; se convirtieron en pareja poco después y han permanecido juntos desde entonces.
Desde el inicio, la pareja optó por una vida alejada de los focos en una isla privada en Miami Beach. A lo largo de las décadas, han surgido constantes rumores sobre su estado civil.
Aunque Enrique ha expresado en diversas ocasiones que no cree que un papel (el matrimonio) haga que se quiera más a alguien, reportes recientes de 2025 sugieren que podrían haber celebrado una ceremonia íntima en algún momento de su relación.
Enrique ha declarado que su prioridad actual es disfrutar cada momento con sus hijos, equilibrando su carrera musical con su faceta como padre presente.