Anna Kournikova anuncia el nacimiento de su nuevo hijo con Enrique Iglesias

Enrique Iglesias y Anna Kournikova atraviesan una de las etapas más emocionantes de su vida familiar: la llegada de su cuarto hijo.

La noticia fue dada a conocer por la pareja en sus redes sociales, generando una ola de entusiasmo entre los seguidores del cantante y la extenista, quienes han mantenido su vida privada bajo un hermetismo característico.

Anna anunció en redes sociales que su nuevo bebé nació el pasado 17 de diciembre, pero no especificó si es niña o niño.

La pareja, que ya es madre y padre de los gemelos Lucy y Nicholas (2017) y de su hija Mary (2020), ampliará nuevamente su familia, consolidando un hogar que siempre han protegido de los reflectores.

Iglesias, incluso redujó su agenda de conciertos para dedicar más tiempo a esta nueva etapa.