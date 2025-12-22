Bad Bunny y J Balvin se reconcilian en concierto en México

En una noche cargada de emociones, Bad Bunny cerró su serie de conciertos en Ciudad de México con un gesto inesperado: la reconciliación pública con J Balvin. El público que abarrotó el Estadio Azteca fue testigo de un momento que ya se perfila como histórico para la música urbana latina.

El artista puertorriqueño, quien se encuentra en la recta final de su gira mundial, invitó al cantante colombiano a subir al escenario, sorprendiendo a miles de fanáticos que no esperaban verlos juntos nuevamente.

Ambos artistas habían mantenido una relación distante en los últimos años, tras rumores de tensiones profesionales y diferencias creativas. Sin embargo, la noche del domingo marcó un nuevo capítulo en su historia.

Cuando J Balvin apareció en escena, los asistentes estallaron en gritos y aplausos. La energía del público se multiplicó mientras los intérpretes se abrazaban y sonreían, dejando atrás cualquier señal de rivalidad.

Balvin dijo: “quiero decirte que te admito, que ya somos hombres, que ya hemos madurado tanto tu como yo. Si alguna vez fui estúpido que ya sabes, que nos disculpamos siempre

Bad Bunny respondió: “Sabes que el sentimiento es mutuo, que te respeto mucho, que te quiero mucho y que igual en algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo”. Con este intercambio de disculpas ambas estrellas musicales se abrazaron y sellaron su reconciliación ante una ovación generalizada.

Bad Bunny reveló ante el público que la reconciliación se había producido semanas atrás: “La gente no sabe, nosotros tuvimos una conversación hace varias semanas, pero estábamos esperando el momento perfecto para compartir en tarima, y qué bueno que fue aquí en México, Colombia, México, Puerto Rico”..

El artista añadió: “Gracias por venir aquí, hasta México, para compartir con toda esta gente que se lo merece”.

Balvin, por su parte, compartió en sus historias de Instagram un video de su reencuentro y una imagen de espaldas luciendo la chaqueta con el mensaje “Crecimos, maduramos y ahí vamos”, acompañado por la bandera mexicana y la de Puerto Rico.