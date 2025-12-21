Maribel Guardia revela tatuaje secreto que la une para siempre a Joan Sebastian

México.

Maribel Guardia vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por una polémica reciente ni por un proyecto televisivo, sino por una confesión íntima que conecta directamente con uno de los romances más recordados de su vida: el que vivió con Joan Sebastian.

Durante su participación en el pódcast Pinky promise, Maribel Guardia, esposa de Marco Chacón, habló de manera abierta sobre los detalles menos conocidos de su relación con Joan Sebastian. Todo surgió cuando fue cuestionada sobre las canciones que el compositor le escribió durante su romance, lo que la llevó a hacer una confesión inesperada: ambos decidieron tatuarse cuando estaban juntos.