Maribel Guardia revela tatuaje secreto que la une para siempre a Joan Sebastian

Maribel Guardia vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, pero esta vez no por una polémica reciente ni por un proyecto televisivo, sino por una confesión íntima que conecta directamente con uno de los romances más recordados de su vida: el que vivió con Joan Sebastian.
Durante su participación en el pódcast Pinky promise, Maribel Guardia, esposa de Marco Chacón, habló de manera abierta sobre los detalles menos conocidos de su relación con Joan Sebastian. Todo surgió cuando fue cuestionada sobre las canciones que el compositor le escribió durante su romance, lo que la llevó a hacer una confesión inesperada: ambos decidieron tatuarse cuando estaban juntos.
Aunque no reveló el diseño ni la parte del cuerpo donde se encuentra, la actriz confirmó que el tatuaje fue resultado directo del amor que compartían en ese momento. Sin rodeos, explicó que ese gesto terminó inspirando una de las canciones más emblemáticas del repertorio del cantautor.
“Son sinvergüenzas, verdad... bueno, es que me hizo muchas canciones, pero bueno, te diría una, ‘Tatuajes’. Nos hicimos un tatuaje los dos, entonces a raíz de eso vino la canción de tatuajes”, dijo Maribel Guardia.
Lejos de esquivar el tema, Maribel respondió con total naturalidad y dejó boquiabiertos a los presentes al confirmar que jamás se lo borró ni lo modificó.