Murió Claudio Segovia, que convirtió el tango en un fenómeno global

Claudio Segovia, escenógrafo, director de teatro y cocreador del trascendental espectáculo 'Argentina Tango' que conquistó desde 1983 los escenarios más importantes del mundo, falleció este domingo a los 92 años.

Nacido en 1933, Segovia creó en conjunto con el tempranamente fallecido Héctor Orezzoli un homenaje escénico al típico ritmo del Río de la Plata que triunfó en Argentina y llegó a Broadway en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde logró varios premios Tony, y con el tiempo se transformó en un motor de reconocimiento internacional para el tango.

La carrera del escenógrafo comenzó a fines de la década de 1960 en Buenos Aires y no paró de cosechar éxitos en Europa y Latinoamérica.

La Secretaría de Cultura de Argentina publicó un mensaje de despedida este domingo: "Con profundo dolor y enorme tristeza recibimos la noticia de la partida de Claudio Segovia. Su obra más emblemática, 'Tango Argentino', creada junto a Héctor Orezzoli, fue mucho más que un espectáculo: fue un puente cultural que proyectó el alma de nuestra música y danza emblemáticas a los escenarios más importantes del mundo".

El comunicado, que lleva la firma del secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, incluye una foto suya con el director y agrega: "Gracias, Claudio, por tu legado eterno. Te despedimos con gratitud y respeto".

El 5 de diciembre de este año fue distinguido por la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires como ciudadano ilustre por su destacada trayectoria artística.

En 2011 recibió el homenaje de la Cámara de Diputados de Argentina por su aporte a la tradición cultural del país.

Además de 'Tango Argentino', la carrera de Segovia incluyó 'Flamenco Puro', 'Black and Blue', 'Noche Tropical' o 'Brasil Brasileiro', espectáculos de renombre que trascendieron fronteras a través de la investigación sobre músicas populares como la samba, la rumba, el son, el blues y el jazz.