Muere James Ransone, actor de "The Wire" e "It"

Estados Unidos.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron de manera independiente el deceso ocurrido el pasado viernes. Tras las investigaciones correspondientes, el sitio web del forense determinó que la causa de muerte fue suicidio por ahorcamiento. El Departamento de Policía de Los Ángeles , tras acudir a la residencia y realizar el informe pertinente, descartó cualquier sospecha de acto delictivo en torno al suceso.

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento del actor James Ransone, reconocido por sus memorables interpretaciones en la televisión y el cine de terror. Según los reportes iniciales obtenidos por TMZ , el intérprete fue hallado sin vida a los 46 años.

Ransone consolidó una carrera versátil que despegó a principios de la década de los 2000 con apariciones en programas como Ed y Third Watch. Sin embargo, su salto definitivo a la fama internacional ocurrió gracias a su participación en la aclamada serie de HBO, The Wire, donde dio vida a Ziggy Sobotka.

Más allá de la televisión, Ransone se convirtió en un rostro recurrente en la gran pantalla y en series procedimentales de alto perfil. Entre sus créditos más destacados se encuentran títulos como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0 y Burn Notice, además de su aplaudida participación en la película independiente Tangerine.

Su presencia en el cine de género fue notable, destacando su papel en la adaptación de la obra de Stephen King, It: Capítulo Dos, y su trabajo en la saga de terror The Black Phone. Cabe señalar que su aparición más reciente fue en The Black Phone 2, cinta que fue estrenada a principios de este mismo año, reafirmando su vigencia en la industria audiovisual hasta sus últimos días.