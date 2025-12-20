Tom Brady comparte un misterioso mensaje tras la boda de su ex Gisele Bündchen

Estados Unidos.

Tom Brady compartió un mensaje críptico tras la noticia del nuevo matrimonio de su exesposa Gisele Bündchen con Joaquim Valente.

El exatleta publicó el sábado en Instagram Stories una selfie con una sudadera blanca con capucha que decía: "Por siempre joven".

Cabe mencionar que su ex, Gisele, es 7 años mayor que su nuevo esposo, Joaquim, quien tiene 38.

"¡Síiiiiii! ¡100!", escribió sobre la foto. En otra diapositiva, Brady, de 48 años, compartió una imagen provocativa de fútbol americano. El atleta apareció con una camiseta negra ajustada y pantalones cortos a juego, flexionando los pectorales y sosteniendo un balón con la mano izquierda. Tom Brady etiquetó a su marca de ropa deportiva No Bull en la publicación.