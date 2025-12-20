Tom Brady comparte un misterioso mensaje tras la boda de su ex Gisele Bündchen

Tom Brady compartió un mensaje críptico tras la noticia del nuevo matrimonio de su exesposa Gisele Bündchen con Joaquim Valente.
El exatleta publicó el sábado en Instagram Stories una selfie con una sudadera blanca con capucha que decía: "Por siempre joven".
Cabe mencionar que su ex, Gisele, es 7 años mayor que su nuevo esposo, Joaquim, quien tiene 38.
"¡Síiiiiii! ¡100!", escribió sobre la foto. En otra diapositiva, Brady, de 48 años, compartió una imagen provocativa de fútbol americano. El atleta apareció con una camiseta negra ajustada y pantalones cortos a juego, flexionando los pectorales y sosteniendo un balón con la mano izquierda. Tom Brady etiquetó a su marca de ropa deportiva No Bull en la publicación.
Las publicaciones en redes sociales se producen horas después de que una fuente informara a Page Six que Bündchen, de 45 años, y Valente, de 38, se casaron en una ceremonia íntima el mes pasado.
La fuente divulgó que la supermodelo supuestamente intercambió votos "rodeada de un pequeño grupo de amigos y familiares" en casa.
"Está encantado de que finalmente se hayan casado después de tener un hijo", dijo la fuente.
La supermodelo brasileña y Valente, entrenador de jiu-jitsu, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero. El nombre y el sexo del bebé de la pareja aún no se han revelado públicamente. La pareja hizo pública su relación en 2024, aunque se decía que habían comenzado a salir en 2023.
Tom Brady no ha encontrado de nuevo el amor
Desde su divorcio de Gisele Bündchen en 2022, Tom Brady ha sido vinculado con Kim Kardashian —después de que aparecieran juntos en la fiesta del 4 de julio de Michael Rubin— y con la modelo Irina Shayk, ambas en 2023.
El representante de Shayk negó cualquier conexión en ese momento, pero semanas después fueron fotografiados luciendo cariñosos tras pasar una noche en Los Ángeles.
Page Six confirmó en octubre de 2023 que su breve romance había "fallado", a pesar de haber sido fotografiados luciendo cariñosos en Nueva York y Londres.