  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Tom Brady comparte un misterioso mensaje tras la boda de su ex Gisele Bündchen

La modelo brasileña, Gisele Bündchen, se casó con su instructor de jiu-jitsu, Joaquim Valente.

  • Actualizado: 20 de diciembre de 2025 a las 16:05 -
  • Redacción web
Tom Brady comparte un misterioso mensaje tras la boda de su ex Gisele Bündchen

Tom Brady y Gisele Bündchen estuvieron casados por más de una década.
Estados Unidos.

Tom Brady compartió un mensaje críptico tras la noticia del nuevo matrimonio de su exesposa Gisele Bündchen con Joaquim Valente.

El exatleta publicó el sábado en Instagram Stories una selfie con una sudadera blanca con capucha que decía: "Por siempre joven".

Cabe mencionar que su ex, Gisele, es 7 años mayor que su nuevo esposo, Joaquim, quien tiene 38.

"¡Síiiiiii! ¡100!", escribió sobre la foto. En otra diapositiva, Brady, de 48 años, compartió una imagen provocativa de fútbol americano. El atleta apareció con una camiseta negra ajustada y pantalones cortos a juego, flexionando los pectorales y sosteniendo un balón con la mano izquierda. Tom Brady etiquetó a su marca de ropa deportiva No Bull en la publicación.

Tom Brady compartió esta foto en sus stories de Instagram.

Tom Brady compartió esta foto en sus stories de Instagram.

Las publicaciones en redes sociales se producen horas después de que una fuente informara a Page Six que Bündchen, de 45 años, y Valente, de 38, se casaron en una ceremonia íntima el mes pasado.

La fuente divulgó que la supermodelo supuestamente intercambió votos "rodeada de un pequeño grupo de amigos y familiares" en casa.

"Está encantado de que finalmente se hayan casado después de tener un hijo", dijo la fuente.

La supermodelo brasileña y Valente, entrenador de jiu-jitsu, dieron la bienvenida a su primer hijo juntos en febrero. El nombre y el sexo del bebé de la pareja aún no se han revelado públicamente. La pareja hizo pública su relación en 2024, aunque se decía que habían comenzado a salir en 2023.

Tom Brady no ha encontrado de nuevo el amor

Desde su divorcio de Gisele Bündchen en 2022, Tom Brady ha sido vinculado con Kim Kardashian —después de que aparecieran juntos en la fiesta del 4 de julio de Michael Rubin— y con la modelo Irina Shayk, ambas en 2023.

El representante de Shayk negó cualquier conexión en ese momento, pero semanas después fueron fotografiados luciendo cariñosos tras pasar una noche en Los Ángeles.

Page Six confirmó en octubre de 2023 que su breve romance había "fallado", a pesar de haber sido fotografiados luciendo cariñosos en Nueva York y Londres.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias