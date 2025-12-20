Russell Brand critica la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

Russell Brand criticó públicamente la relación sentimental de su ex esposa Katy Perry con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una reunión del grupo conservador Turning Point USA celebrada en Phoenix.
Ante una audiencia afín a la organización fundada por el fallecido Charlie Kirk, el comediante y actor británico, de 50 años, se refirió a su pasado con la intérprete de "Firework" y aseguró que aún guarda afecto por ella.
"Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la amo", expresó desde el escenario, antes de dirigir sus señalamientos hacia Trudeau.
Durante su intervención, Brand calificó al político canadiense como un "títere globalista" y contrastó su figura con la de Orlando Bloom, ex prometido de Perry.
"Me parecía bien Orlando Bloom. ¿Pero Justin Trudeau? ¡Vamos, hombre! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo!", agregó.
@wmas.noticias En un evento organizado por Turning Point USA, el comediante inglés Russell Brand, hizo una broma de la relación entre Katy Perry y Justin Trudeau. La cual se hizo viral y cobró notoriedad tras publicaciones recientes de la cantante. #WMasNoticias #Pop #RussellBrand #KatyPerry ♬ original sound - WMás Noticias
Historial amoroso
Katy Perry y Russell Brand se conocieron en 2008 y contrajeron matrimonio en octubre de 2010 en un exclusivo resort en la India. Sin embargo, la relación terminó en divorcio en 2011, el cual fue atribuido a "diferencias irreconciliables" y a las exigentes agendas de ambos, según informó la BBC.
Tras la separación, Perry inició una relación con Orlando Bloom en 2016. Aunque el romance fue intermitente, la pareja se comprometió y en 2020 dio la bienvenida a su hija Daisy. La cantante y el actor terminaron su relación el verano pasado y actualmente comparten la crianza de la menor.
En cuanto a su vida sentimental más reciente, la cantante fue vinculada por primera vez con Justin Trudeau en julio, cuando ambos fueron vistos paseando juntos por Montreal y posteriormente cenando en un restaurante de la ciudad.
Desde entonces, han protagonizado varias apariciones públicas, incluido un viaje en yate y, más recientemente, una escapada a Tokio, donde confirmaron su relación a través de redes sociales.
Trudeau, por su parte, anunció su separación en 2023 de Sophie Grégoire, con quien tuvo tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.