Russell Brand critica la relación de Katy Perry y Justin Trudeau

Ciudad de México.

Russell Brand criticó públicamente la relación sentimental de su ex esposa Katy Perry con el ex primer ministro canadiense Justin Trudeau durante una reunión del grupo conservador Turning Point USA celebrada en Phoenix.

Ante una audiencia afín a la organización fundada por el fallecido Charlie Kirk, el comediante y actor británico, de 50 años, se refirió a su pasado con la intérprete de "Firework" y aseguró que aún guarda afecto por ella.

"Mira, Katy Perry, estuve casado con ella. Todavía la amo", expresó desde el escenario, antes de dirigir sus señalamientos hacia Trudeau.

Durante su intervención, Brand calificó al político canadiense como un "títere globalista" y contrastó su figura con la de Orlando Bloom, ex prometido de Perry.

"Me parecía bien Orlando Bloom. ¿Pero Justin Trudeau? ¡Vamos, hombre! ¡No me pongas en la misma categoría que ese tipo!", agregó.