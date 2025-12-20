Selena Gómez revela que su voz ha cambiado por sus problemas de salud

La voz de Selena Gómez cambia cuando su garganta se "inflama".
Los fans de la actriz y cantante de 33 años han especulado sobre por qué su voz ha cambiado notablemente a lo largo de su carrera, y ella ahora ha abordado la situación directamente, explicando que su "garganta se inflama a veces".
Al hablar con sus fans en Instagram, Selena, a quien previamente le diagnosticaron lupus y trastorno bipolar, dijo:
"Sí, me han hecho esta pregunta varias veces. Lo de la voz. Entonces, a veces, cuando estoy... no importa... No hay excusa. Realmente no me importa. Creo que lo que quiero decir es que a veces pasan cosas. Me pongo rara. A veces se me inflama la garganta. Eso es todo".
Mientras tanto, Selena reveló a principios de este año que quiere "seguir evolucionando".
@selenagomezcolombia Selena responde referente a los cambios que enfrenta su voz a menudo. #selenagomez #selenagomezcolombia #selenators #selenagomezfans #selenagomezedits ♬ sonido original - SELENATORS COLOMBIA 🇨🇴
La estrella de cine ya ha conseguido un éxito significativo como cantante y como actriz, pero no tiene intención de bajar el ritmo en los próximos años y sigue siendo tan ambiciosa como siempre.
La belleza morena, que ha hablado abiertamente sobre sus problemas de salud mental en el pasado, le dijo a Allure:
"Quiero seguir evolucionando y mejorando en todos los aspectos de mi vida. Y quiero experimentarlo todo, así que es importante para mí mantenerme bajo control. Me emociona mucho que cuando surge una emoción, pueda reconocerla, ser parte de ella y luego dejarla ir".
Selena también ha disfrutado de un enorme éxito con su marca de maquillaje Rare Beauty, y se informa que la compañía ahora vale más de mil millones de dólares.
Sin embargo, la estrella siempre está abierta a nuevas ideas y proyectos comerciales. La líder de las listas de éxitos, que se casó con el productor discográfico Benny Blanco a principios de este año, dijo:
"Voy a estar en este momento. Y quién sabe, en un par de años podría estar acabada, y eso está bien. Solo necesito asegurarme de que, mientras esté aquí, haga lo mejor que pueda".