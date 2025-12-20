Selena Gómez revela que su voz ha cambiado por sus problemas de salud

Madrid, España.

La voz de Selena Gómez cambia cuando su garganta se "inflama".

Los fans de la actriz y cantante de 33 años han especulado sobre por qué su voz ha cambiado notablemente a lo largo de su carrera, y ella ahora ha abordado la situación directamente, explicando que su "garganta se inflama a veces".

Al hablar con sus fans en Instagram, Selena, a quien previamente le diagnosticaron lupus y trastorno bipolar, dijo:

"Sí, me han hecho esta pregunta varias veces. Lo de la voz. Entonces, a veces, cuando estoy... no importa... No hay excusa. Realmente no me importa. Creo que lo que quiero decir es que a veces pasan cosas. Me pongo rara. A veces se me inflama la garganta. Eso es todo".

Mientras tanto, Selena reveló a principios de este año que quiere "seguir evolucionando".