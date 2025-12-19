  1. Inicio
Shakira envía mensaje a salvadoreños tras éxito en ventas para sus shows

La cantante colombiana se presentará en El Salvador el 12, 14 y 15 de febrero de 2026

  19 de diciembre de 2025
  • Redacción web
La cantante colombiana Shakira está muy emocionada por su próxima gira en El Salvador.

San Salvador.

La cantante colombiana Shakira envió un mensaje a todos sus fans salvadoreños después de que se diera a conocer que ya están agotadas las entradas de los conciertos que ofrecerá en este país el próximo año.

Los conciertos están previstos a realizarse el 12, 14 y 15 de febrero en el Estadio Jorge Mágico González, de El Salvador.

La intérprete de "Waka Waka" expresó su alegría por el cariño y apoyo del público salvadoreño y dijo estar preparada para ofrecer una presentación histórica.

"Toda mi manada en Centroamérica qué alegría que nos vamos a ver en El Salvador", dijo la estrella colombiana en sus redes sociales, poco después de que se agotaran los boletos para sus tres recitales.

La autora de "Pies descalzos" y "¿Dónde están los ladrones?" se mostró encantada de deslumbrar al público centroamericano en su primera residencia en la región.

"Va a ser una semana histórica, y ya estoy contando los días que faltan para el 12 de febrero, que es el primero de los tres conciertos que vamos a tener ahí. Los quiero muchísimo, y prepárense para un encuentro que estoy segura, será inolvidable", finalizó.

