Alicia Villarreal celebrará las fiestas navideñas bajo protección policial

Alicia Villarreal pasará las fiestas decembrinas en su domicilio de Monterrey bajo resguardo policial, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León le otorgó medidas de protección tras la denuncia presentada contra Francisco “N” por presuntos actos de difamación, amenazas y hostigamiento mediático.
La determinación fue confirmada este día por su abogado, Gerardo Rincón Flores, al término de una diligencia realizada en el Palacio de Justicia.
La cantante acudió a la sede judicial acompañada de su pareja, Cibad Hernández, y evitó hacer declaraciones a su salida.
Su defensa legal informó que una unidad de seguridad fue asignada para custodiar el domicilio de la artista, ubicado al poniente de la ciudad, con el objetivo de garantizar su integridad durante este periodo.
Rincón Flores señaló que Alicia Villarreal ha sido objeto de diversos ataques y subrayó que cuenta con respaldo legal tanto en México como en Estados Unidos.
Recordó que a principios de diciembre la intérprete acudió al Centro de Justicia para las Mujeres para ratificar la denuncia, luego de recibir mensajes con amenazas y señalamientos que, afirmó, han afectado su imagen pública.
De acuerdo con la versión de la cantante, el denunciado habría difundido información falsa sobre una supuesta relación personal, además de mantener una campaña constante en redes sociales.
Las medidas de protección otorgadas no tienen, por ahora, una fecha de conclusión y buscan que Alicia Villarreal permanezca en un entorno seguro junto a su familia durante las celebraciones de fin de año.