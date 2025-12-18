Alicia Villarreal celebrará las fiestas navideñas bajo protección policial

Ciudad de México.

Alicia Villarreal pasará las fiestas decembrinas en su domicilio de Monterrey bajo resguardo policial, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León le otorgó medidas de protección tras la denuncia presentada contra Francisco “N” por presuntos actos de difamación, amenazas y hostigamiento mediático.

La determinación fue confirmada este día por su abogado, Gerardo Rincón Flores, al término de una diligencia realizada en el Palacio de Justicia.

La cantante acudió a la sede judicial acompañada de su pareja, Cibad Hernández, y evitó hacer declaraciones a su salida.

Su defensa legal informó que una unidad de seguridad fue asignada para custodiar el domicilio de la artista, ubicado al poniente de la ciudad, con el objetivo de garantizar su integridad durante este periodo.