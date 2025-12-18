Wham! desplaza a Mariah Carey del número uno navideño en Billboard

A comienzos de mes, Last Christmas ya había alcanzado su mejor posición histórica en el Billboard Hot 100 y en el Holiday 100, ubicándose en el segundo lugar, justo detrás de Carey. El ascenso al número uno en el Global 200 confirma el renovado interés por el clásico ochentero.

Desde diciembre de 2020, All I Want for Christmas Is You había encabezado el Global 200 durante un récord de 19 semanas acumuladas, consolidándose como el himno navideño por excelencia en la era del streaming. Sin embargo, este diciembre la balanza se inclinó hacia el dúo británico.

Según informó Billboard , la canción de Carey, lanzada en 1994, fue superada por el tema de Wham! , publicado diez años antes, en 1984. Se trata de la primera vez que una canción distinta al éxito de Carey lidera el Global 200 desde la creación de esa lista en septiembre de 2020.

A solo una semana de la Navidad , el clásico navideño de Mariah Carey, All I Want for Christmas Is You , perdió el primer puesto en el ranking Global 200 de Billboard frente a Last Christmas , del dúo británico Wham!. El sorpresivo cambio marca un hito en la competencia anual por dominar las listas musicales durante la temporada festiva.

Andrew Ridgeley, integrante de Wham! y cofundador del grupo junto al fallecido George Michael, celebró el logro con entusiasmo. En un comunicado, expresó que estaba “encantado” de ver que la canción había alcanzado la cima y agradeció a los fanáticos por mantener vivo el legado del dúo.

Wham! fue fundado en 1981 y rápidamente se convirtió en uno de los grupos más exitosos de la década, con éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper. Aunque se disolvieron en 1986, su música sigue siendo parte fundamental de la cultura pop, especialmente en la temporada navideña gracias a Last Christmas.

George Michael, quien posteriormente desarrolló una exitosa carrera como solista con álbumes como Faith (1987), dejó una huella imborrable en la música pop y soul. Su talento como compositor y cantante continúa siendo reconocido mundialmente, y Last Christmas es una muestra de su capacidad para crear melodías atemporales.

Por su parte, Mariah Carey lanzó All I Want for Christmas Is You en 1994 como parte de su álbum Merry Christmas. Aunque en su momento fue recibida con éxito moderado, con el paso de los años se convirtió en un fenómeno global, impulsado especialmente por la expansión de las plataformas digitales.

Carey, conocida como la “reina de la Navidad”, ha construido una carrera marcada por su impresionante rango vocal y por éxitos como Hero, Fantasy y We Belong Together. Con más de tres décadas en la industria, su influencia se extiende más allá de la música, consolidándose como un ícono cultural.

El impacto económico de All I Want for Christmas Is You es igualmente notable. Según estimaciones de Forbes y The Economist, la cantante gana entre 2.5 y 3 millones de dólares anuales en regalías por este tema. Hasta 2017, la canción había generado más de 60 millones de dólares, una cifra que continúa en aumento.

El coautor del tema, Walter Afanasieff, también recibe una parte considerable de las regalías. La canción, además, ostenta el título de ser la más reproducida en la historia del streaming durante la temporada navideña, consolidando su lugar como un clásico moderno.

Aunque este año Wham! logró arrebatarle el primer puesto a Carey en el Global 200, ambos temas reflejan la fuerza de la música navideña en la cultura popular. Last Christmas y All I Want for Christmas Is You se han convertido en pilares de la celebración, recordando que, más allá de las listas, su verdadero valor reside en acompañar a millones de personas en sus tradiciones festivas.