¿Listos para cantar a todo pulmón? ¡Sin Bandera viene a San Pedro Sula!

San Pedro Sula, Cortés.

El dúo romántico Sin Bandera, integrado por Leonel García y Noel Schajris, regresará a Honduras con su aclamada gira internacional "Escenas Tour", una serie de conciertos que ha agotado entradas en varios países de Latinoamérica.

Por primera vez, San Pedro Sula los recibirá en una noche que promete nostalgia, voces impecables y un recorrido por los éxitos que marcaron a toda una generación.

El jueves 30 de abril es la fecha oficial anunciada por las productoras CR Entertainment & Conciertos Honduras. El evento se llevará a cabo en las instalaciones de Expocentro, a partir de las 9:30 p.m.

La agrupación ya había confirmado que Honduras formaría parte de su itinerario, con presentaciones programadas tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula.

La preventa fase 1 para clientes Bac será del 26 al 31 de diciembre en el sitio de eticket.hn.

La expectativa entre los fans sampedranos crece rápidamente, especialmente después del éxito que la gira ha tenido en países como Argentina, donde múltiples funciones se han vendido por completo.

El próximo 2 de mayo el dúo cantará para los capitalinos en el Estadio Chochi Sosa de Tegucigalpa.

El "Escenas Tour" representa una nueva etapa para Sin Bandera, quienes volvieron a los escenarios con fuerza tras su reunión en 2015.

Además del repaso por clásicos como "Entra en mi vida", "Kilómetros" y "Mientes tan bien", el dúo también presentará material inédito, parte de su más reciente propuesta musical.

Los seguidores ya se preparan para una velada cargada de emociones, armonías memorables y ese sello romántico que ha convertido a Sin Bandera en uno de los dúos más queridos del continente.