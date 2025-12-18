Cristiano Ronaldo posa por primera vez con los miembros de "Rápidos y Furiosos"

La imagen que nadie vio venir finalmente ocurrió: Cristiano Ronaldo apareció por primera vez junto a varios miembros del elenco de "Rápidos y Furiosos", desatando una ola de especulaciones y entusiasmo global.

La fotografía, compartida inicialmente por el actor Tyrese Gibson en redes sociales, muestra al astro portugués posando con figuras clave de la franquicia, incluido Vin Diesel,Dwayne "La Roca" Johnson y Jason Statham en lo que parece ser un momento captado durante el rodaje de la undécima entrega de la saga.

La instantánea no tardó en volverse viral.

Para muchos fans, esta es la señal más clara hasta ahora de que CR7 podría tener una participación especial en la próxima película, un rumor que ya venía tomando fuerza desde que Vin Diesel publicó una foto abrazándolo y sugirió que “se escribió un rol para él” en la franquicia.

Aunque ni Universal ni el propio Ronaldo han confirmado oficialmente su aparición, la presencia del futbolista en el set ha encendido el debate: ¿será un cameo, un personaje secundario o simplemente una visita amistosa? Lo cierto es que la saga, conocida por sus sorpresas y fichajes inesperados, podría estar preparando uno de sus movimientos más mediáticos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por ahora, la foto se ha convertido en un fenómeno global, combinando dos mundos con audiencias masivas: el del deporte y el del cine de acción. Y si algo ha demostrado "Rápidos y Furiosos" en más de dos décadas, es que siempre encuentra la forma de acelerar las expectativas del público.

En la saga "Rápidos y Furiosos" han aparecido varios cameos notables, incluyendo a Pete Davidson, Meadow Walker (hija de Paul Walker) y Bad Bunny en "Fast X"; Cardi B en "F9"; y estrellas de cine como Helen Mirren, Rita Moreno, Rita Ora, y el comediante Kevin Hart en la saga principal de "Hobbs & Shaw".