J Balvin revela que estuvo a punto de sufrir un infarto en un concierto

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores al revelar que, durante uno de sus conciertos en Medellín, vivió un episodio de salud tan grave que estuvo cerca de sufrir un infarto.
El hecho ocurrió en el estadio Atanasio Girardot, donde el artista presentaba su espectáculo Ciudad Primavera, un show de gran despliegue técnico y emocional que reunió a miles de fanáticos.
Según relató el propio artista en un video difundido en redes sociales, comenzó a sentirse mal en pleno evento y llegó a pensar que se trataba de una baja de glucosa. Sin embargo, tras ser atendido por su equipo médico, le informaron que el episodio correspondía a un infarto clínicamente comprobado.
“Hubo un momento en el concierto en el que ya empecé, estando en la mitad del 360, a ver todo negro. Yo hablaba por el intercom, que es un botoncito en el micrófono con el que no te escuchan los que están afuera, pero sí tu equipo de trabajo. Les decía: ‘Ey, me estoy mareando. Ey, no estoy viendo, estoy pálido’. Cuando estaba cantando me ponía la mano en la cara, estaba completamente congelada”, dijo el artista colombiano en una entrevista con Ibai Llanos.
El cantante dijo que al salir del escenario su madre estaba muy preocupada y envuelta en llanto le dijo que debía cancelar el concierto.
“Cuando se montó Yandel, bajé y el médico me tomó las pulsaciones, y me dijo que estaba a 190 pulsaciones, o sea, estás a nada de un infarto. Mi mamá se acercó, se metió por debajo de la tarima, y llorando me dice: ‘Mijo, tenés que parar el concierto, no te vas a morir acá’”, afirmó.
“Con mucho miedo, la verdad, mientras estaba abajo, me comí seis helados grandes, porque las calorías se consumen más rápido dentro del cuerpo. El problema era el pico de insulina. Todavía no lo supero, la verdad”, agregó.
Balvin explicó que, pese al susto y a la gravedad del momento, logró estabilizarse y continuar con la presentación. Días después, durante los ensayos para su concierto en Bogotá, decidió compartir públicamente lo ocurrido, destacando la importancia de escuchar las señales del cuerpo y priorizar la salud.
El artista, conocido por su energía en el escenario y su cercanía con el público, también confesó que este incidente lo llevó a extremar cuidados para sus siguientes presentaciones. Aun así, sus shows en Medellín y Bogotá se mantuvieron como dos de los más emotivos y memorables de su reciente gira.