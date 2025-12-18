J Balvin revela que estuvo a punto de sufrir un infarto en un concierto

Colombia.

El cantante colombiano J Balvin sorprendió a sus seguidores al revelar que, durante uno de sus conciertos en Medellín, vivió un episodio de salud tan grave que estuvo cerca de sufrir un infarto.

El hecho ocurrió en el estadio Atanasio Girardot, donde el artista presentaba su espectáculo Ciudad Primavera, un show de gran despliegue técnico y emocional que reunió a miles de fanáticos.

Según relató el propio artista en un video difundido en redes sociales, comenzó a sentirse mal en pleno evento y llegó a pensar que se trataba de una baja de glucosa. Sin embargo, tras ser atendido por su equipo médico, le informaron que el episodio correspondía a un infarto clínicamente comprobado.

“Hubo un momento en el concierto en el que ya empecé, estando en la mitad del 360, a ver todo negro. Yo hablaba por el intercom, que es un botoncito en el micrófono con el que no te escuchan los que están afuera, pero sí tu equipo de trabajo. Les decía: ‘Ey, me estoy mareando. Ey, no estoy viendo, estoy pálido’. Cuando estaba cantando me ponía la mano en la cara, estaba completamente congelada”, dijo el artista colombiano en una entrevista con Ibai Llanos.