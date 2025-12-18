Demanda afirma que hijo de John Travolta es bisnieto de Elvis Presley

Una nueva demanda presentada en Estados Unidos ha generado un giro inesperado en la vida privada de John Travolta. El documento legal sostiene que el hijo menor del actor no sería suyo, sino biológicamente de la actriz Riley Keough, nieta de Elvis Presley. La acusación ha provocado un fuerte impacto mediático debido a la notoriedad de ambas figuras en la industria del entretenimiento.

La exsocia comercial de Priscilla Presley, Brigitte Kruse, mantiene actualmente una demanda contra Navarone García, hijo de Priscilla Presley, por presunto incumplimiento de contrato. Sin embargo, lo más llamativo de los nuevos documentos legales presentados en el caso es que Kruse afirma que John Travolta y Kelly Preston habrían utilizado óvulos de Riley Keough para concebir a su hijo Ben, según informó el medio TMZ.

De acuerdo con la demanda, la supuesta paternidad biológica del menor habría sido ocultada deliberadamente, aunque no se detallan los motivos de esa presunta decisión. El caso se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, no se han presentado pruebas públicas que respalden la acusación.

En los documentos judiciales, Brigitte Kruse sostiene que Michael Lockwood, exmarido de Lisa Marie Presley, le habría comentado que Kelly Preston no podía tener hijos. Según su declaración, Travolta y Preston habrían recurrido anteriormente a óvulos de Lisa Marie Presley para intentar concebir, pero posteriormente habrían descartado esa opción porque, supuestamente, “no querían óvulos con heroína”.

En una ampliación de la demanda, Kruse asegura que Riley Keough habría entregado sus óvulos a John Travolta para que Kelly Preston pudiera concebir a Ben, hoy de 15 años. Según su versión, Keough habría recibido un automóvil Jaguar antiguo y entre 10.000 y 20.000 dólares como parte del supuesto acuerdo. Kruse también afirma que Michael Lockwood le confesó atravesar una situación económica tan precaria que incluso habría recurrido a comer “comida para perros”, y que pretendía utilizar este presunto secreto sobre Travolta para obtener beneficios para él y sus hijas.

Los documentos incluyen una nota manuscrita con referencias a “socios de fertilidad de CA”, “Ben Travolta” y “Kelly Preston llevó al bebé”, además de mensajes de texto en los que se aludiría a Ben como el “hermoso bisnieto” de Priscilla Presley.

Los abogados de Priscilla Presley, Marty Singer y Wayne Harman, calificaron las acusaciones como “escandalosas” y “totalmente ajenas al caso”, y acusaron a Kruse y a sus colaboradores de cruzar límites éticos con el objetivo de presionar a Presley. En contraste, el abogado Jordan Matthews, representante de Brigitte Kruse y Kevin Fialko, sostuvo que sus clientes están “desconsolados” por tener que presentar la demanda enmendada y que su intención es “revelar la verdad” y aportar claridad al expediente.

Hasta ahora, el equipo legal de John Travolta no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Cabe recordar que Priscilla Presley demandó a Kruse y a sus socios el año pasado por presunto fraude y maltrato a personas mayores, acusaciones que Kruse ha negado.

Riley Keough, reconocida por su trabajo en cine y televisión, tampoco ha emitido declaraciones públicas sobre el asunto. Su entorno no ha confirmado ni desmentido la información, lo que ha incrementado la especulación en redes sociales y medios internacionales.

Por su parte, John Travolta ha mantenido silencio frente a las alegaciones. El actor, históricamente reservado respecto de su vida familiar, enfrenta ahora un renovado escrutinio público mientras el proceso judicial avanza.