Feid cierra la era Ferxxo con su documental global “THE END”

El mundo de la música urbana amaneció revolucionado con el estreno en Colombia de “THE END: El principio del fin”, el documental con el que Feid se despide oficialmente de su alter ego Ferxxo, un personaje que lo catapultó a la cima del género y que ahora deja atrás para dar paso a una nueva etapa artística. La producción se presentó en salas de cine colombianas con entrada completamente gratuita, un gesto que el artista paisa dedicó a sus seguidores más fieles.

La experiencia cinematográfica permitió a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo, emocional y personal detrás del cierre de un ciclo que marcó la identidad del artista durante años.

El documental no solo incluye imágenes inéditas de giras, estudios de grabación y momentos íntimos, sino que también profundiza en la construcción del personaje Ferxxo, un símbolo que trascendió la música para convertirse en estética, moda y cultura pop. En la cinta, Feid reconoce que este alter ego fue clave para su consolidación internacional.

La historia de Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada, es la de un artista que pasó de escribir canciones para otros a convertirse en uno de los líderes del reguetón global. Antes de alcanzar la fama como intérprete, trabajó como compositor para figuras como J Balvin, Nicky Jam y Sebastián Yatra, demostrando un talento que pronto reclamaría su propio espacio.

Su ascenso como cantante fue progresivo pero contundente. Con álbumes como Feliz Cumpleaños Ferxxo e Inter Shibuya, logró posicionarse en los primeros lugares de plataformas digitales, acumulando miles de millones de reproducciones y consolidándose como un fenómeno viral gracias a su estilo distintivo y a su conexión con el público joven.

El personaje Ferxxo, con su estética verde neón, gafas oscuras y actitud relajada, se convirtió en un sello inconfundible. Sin embargo, el propio Feid confiesa en el documental que llegó el momento de evolucionar, de explorar nuevas sonoridades y de mostrarse desde un lugar más personal y auténtico.