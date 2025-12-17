Feid cierra la era Ferxxo con su documental global “THE END”

El mundo de la música urbana amaneció revolucionado con el estreno en Colombia de “THE END: El principio del fin”, el documental con el que Feid se despide oficialmente de su alter ego Ferxxo, un personaje que lo catapultó a la cima del género y que ahora deja atrás para dar paso a una nueva etapa artística. La producción se presentó en salas de cine colombianas con entrada completamente gratuita, un gesto que el artista paisa dedicó a sus seguidores más fieles.
La experiencia cinematográfica permitió a los asistentes conocer de cerca el proceso creativo, emocional y personal detrás del cierre de un ciclo que marcó la identidad del artista durante años.
El documental no solo incluye imágenes inéditas de giras, estudios de grabación y momentos íntimos, sino que también profundiza en la construcción del personaje Ferxxo, un símbolo que trascendió la música para convertirse en estética, moda y cultura pop. En la cinta, Feid reconoce que este alter ego fue clave para su consolidación internacional.
La historia de Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada, es la de un artista que pasó de escribir canciones para otros a convertirse en uno de los líderes del reguetón global. Antes de alcanzar la fama como intérprete, trabajó como compositor para figuras como J Balvin, Nicky Jam y Sebastián Yatra, demostrando un talento que pronto reclamaría su propio espacio.
Su ascenso como cantante fue progresivo pero contundente. Con álbumes como Feliz Cumpleaños Ferxxo e Inter Shibuya, logró posicionarse en los primeros lugares de plataformas digitales, acumulando miles de millones de reproducciones y consolidándose como un fenómeno viral gracias a su estilo distintivo y a su conexión con el público joven.
El personaje Ferxxo, con su estética verde neón, gafas oscuras y actitud relajada, se convirtió en un sello inconfundible. Sin embargo, el propio Feid confiesa en el documental que llegó el momento de evolucionar, de explorar nuevas sonoridades y de mostrarse desde un lugar más personal y auténtico.
“THE END: El principio del fin” funciona como un puente entre lo que fue y lo que está por venir. El artista reflexiona sobre la importancia de cerrar ciclos para permitir que otros comiencen, una filosofía que ha guiado su carrera desde sus inicios en Medellín.
La decisión de proyectar el documental de manera gratuita también refleja el vínculo especial que Feid mantiene con su comunidad. Para el cantante, este gesto representa una forma de agradecer el apoyo recibido durante la era Ferxxo, una etapa que lo llevó a escenarios masivos y lo posicionó entre los artistas más escuchados del planeta.
En varias escenas, Feid adelanta que su nueva etapa musical será más arriesgada, íntima y con una propuesta visual completamente renovada. Aunque no revela demasiados detalles, deja claro que 2025 será un año clave para su proceso de reinvención artística.
A corto plazo, el paisa ya trabaja en un nuevo álbum que promete marcar un antes y un después en su discografía. Además, prepara una gira internacional con un concepto totalmente distinto al que sus seguidores han visto hasta ahora, dejando atrás el verde característico para dar paso a una estética más madura.
El documental también expone el lado humano del artista: sus dudas, miedos y la presión de sostener un personaje que, aunque exitoso, ya no representaba su visión actual. Feid se muestra vulnerable, honesto y decidido a tomar el control de su narrativa.
Con “THE END: El principio del fin”, Feid no solo cierra la era Ferxxo, sino que reafirma su posición como uno de los artistas más influyentes de la música latina contemporánea. Lo que viene promete sorprender y, si algo queda claro tras ver el documental, es que el paisa está listo para escribir uno de los capítulos más importantes de su carrera.