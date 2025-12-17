  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Los Óscar se retransmitirán gratis a partir de 2029 por Youtube

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood firmó un acuerdo con YouTube para que todo evento relacionado con los premios Óscar se transmita en exclusiva en esta plataforma.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 13:16 -
  • Agencia EFE
Los Óscar se retransmitirán gratis a partir de 2029 por Youtube

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

 Foto Shutterstock
Los Ángeles (EE.UU.)

La ceremonia de entrega de los Óscar se retransmitirá por YouTube, gratis y a todo el mundo, a partir de 2029, según el acuerdo cerrado entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y la plataforma, que tendrá una duración inicial de cinco años.

El acuerdo entrará en vigor con la 101 edición de los premios, la de 2029, y finalizará en 2033, según señaló la academia este miércoles en un comunicado. Lo que supone que la cadena ABC, que se ha ocupado de la retransmisión de la gala desde 1976, lo hará por última vez en la edición de 2028.

Y no solo será la ceremonia de los Óscar, sino todo lo relacionado con los premios, como la alfombra roja, el Governors Ball (Baile de los Gobernadores), el anuncio de las nominaciones, el almuerzo de nominados, la gala de los premios científicos y técnicos y cualquier otro evento relacionado.

Así como entrevistas con miembros y cineastas de la academia, programas educativos sobre cine o podcasts. De esta manera, la audiencia potencia de los Óscar será de 2.000 millones de personas, que son las que tienen acceso a YouTube, lo que hará que los premios sean más accesibles para una creciente audiencia global, que además dispondrá de subtítulos y pistas de audio en varios idiomas.

Además, la iniciativa Google Arts & Culture facilitará el acceso digital a exposiciones y programas selectos del Museo de la Academia, así como a los elementos digitalizados de la Colección de la Academia, la mayor de tema cinematográfico del mundo, con más de 52 millones de piezas.

"Nos entusiasma formar una colaboración global multifacética con YouTube para ser la futura sede de los Óscar y de nuestra programación anual de la Academia", señalaron en el comunicado la presidenta de la institución, Lynette Howell Taylor, y su director ejecutivo, Bill Kramer.

Mientras que el director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, destacó que los Óscar "son una de nuestras instituciones culturales esenciales, que premia la excelencia narrativa y artística". EFE

Angelina Jolie muestra la cicatriz de su doble mastectomía en revista Time

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias