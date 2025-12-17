Margarita Rosa de Francisco, "La Gaviota", se casa a los 60 años

Colombia.

Margarita Rosa de Francisco volvió a casarse en una ceremonia íntima frente al mar

La actriz, escritora y presentadora colombiana sorprendió nuevamente a sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con su pareja de larga data, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió imágenes del enlace.

De Francisco, reconocida por su papel protagónico en Café con aroma de mujer, reveló fragmentos de la ceremonia, que se llevó a cabo en un entorno natural frente al mar y en un ambiente sobrio y privado.

En el video se le ve luciendo un vestido sencillo acompañado de un cinturón, mientras que su esposo optó por un traje beige, acorde con la estética relajada del evento.