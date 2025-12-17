  1. Inicio
Margarita Rosa de Francisco, "La Gaviota", se casa a los 60 años

Se trata del tercer matrimonio de la protagonista de "Café con aroma de mujer"

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 10:33 -
  • Redacción web
Van Der Vlugt y Margarita Rosa de Francisco se casaron luego de 15 años de relación.
Colombia.

Margarita Rosa de Francisco volvió a casarse en una ceremonia íntima frente al mar

La actriz, escritora y presentadora colombiana sorprendió nuevamente a sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con su pareja de larga data, el fotógrafo y productor holandés Will Van Der Vlugt. La noticia fue confirmada por la propia artista a través de un video publicado en sus redes sociales, donde compartió imágenes del enlace.

De Francisco, reconocida por su papel protagónico en Café con aroma de mujer, reveló fragmentos de la ceremonia, que se llevó a cabo en un entorno natural frente al mar y en un ambiente sobrio y privado.

En el video se le ve luciendo un vestido sencillo acompañado de un cinturón, mientras que su esposo optó por un traje beige, acorde con la estética relajada del evento.

Su tercer matrimonio

La unión marca el tercer matrimonio de la actriz y llega después de una relación de más de 15 años con Van Der Vlugt, con quien ha mantenido una vida discreta y alejada del foco mediático.

Días antes del anuncio, la caleña había despertado curiosidad entre sus seguidores al publicar un conteo regresivo en sus redes sociales, lo que generó especulaciones sobre un posible anuncio personal.

La frase con la que acompañó la publicación —“Y vivieron felices para siempre”— reflejó el tono íntimo y simbólico del momento, que rápidamente generó reacciones de cariño y celebración entre sus seguidores y colegas del medio artístico.

