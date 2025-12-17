  1. Inicio
  2. · Espectáculos

Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026 a petición de Keith Richards

La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios.

  • Actualizado: 17 de diciembre de 2025 a las 09:39 -
  • Agencia EFE
Los Rolling Stones cancelan los planes para una gira en 2026 a petición de Keith Richards

Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood, integrantes de Los Rolling Stone.

Los Rolling Stones han cancelado los planes para una gira que preveían para 2026 en el Reino Unido y varios escenarios en Europa, según reporta este martes el diario The Sun y confirma igualmente la revista Variety, que citan a dos fuentes cercanas a la banda.

La gira no había sido oficialmente confirmada, pero en todo caso el guitarrista Keith Richards (que cumple 82 años el jueves próximo) hizo saber al grupo que no podía comprometerse con un proyecto que exige un gran despliegue de energía, ahora que reconoce sufrir de artritis desde hace tiempo, señala The Sun.

La gira iba a durar cuatro meses, con conciertos multitudinarios en grandes estadios, de manera similar a su gira anterior de 2024 titulada Hackney Diamonds,.

La banda aún no ha comunicado que suspende esa gira por sus canales oficiales.

Variety recuerda que Richards apareció en público el mes pasado en el Soho neoyorquino, durante una breve actuación de tres canciones en la que aparentó estar en forma, pero apunta que esto no tiene nada que ver con el desgaste que supone una gira de varias semanas, de país en país y de estadio en estadio.

El cantante Mick Jagger tiene 82 años y el bajista Ronnie Wood tiene 78. El baterista original de la banda, Charlie Watts, murió en 2021 y fue reemplazado por Steve Jordan.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias