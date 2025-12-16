Médico recibe prisión domiciliaria por la muerte de Matthew Perry

Los Ángeles.

Uno de los médicos implicados en el caso por la muerte del actor estadounidense Matthew Perry fue condenado este martes a ocho meses de arresto domiciliario, tras declararse culpable de conspirar para distribuir la ketamina que provocó el fallecimiento de la estrella de la serie Friends, ocurrido en octubre de 2023. La jueza federal Sherilyn Peace Garnett sentenció al médico Mark Chávez a cumplir la pena bajo arresto domiciliario y le ordenó además realizar 300 horas de servicio comunitario, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Chávez, uno de los cinco acusados en el caso, se declaró culpable en octubre de 2024 de un cargo de conspiración para distribuir ketamina. Durante el proceso judicial, admitió que obtuvo de manera fraudulenta el fármaco, que posteriormente vendió al médico Salvador Plasencia, quien suministró la sustancia a Perry semanas antes de su fallecimiento por sobredosis. Según la Fiscalía de Estados Unidos, Plasencia contactó a Chávez para que este consiguiera la ketamina a través de la clínica que tenía en San Diego, California. El 28 de octubre de 2023, Perry fue hallado inconsciente en el jacuzzi de su residencia en Los Ángeles, a los 54 años. El informe forense determinó que la causa de la muerte fueron los efectos agudos de la ketamina.

El Departamento de Justicia acusó a cinco personas —entre ellas los dos médicos y el asistente personal del actor, Kenneth Iwamasa— de integrar una red clandestina dedicada a la distribución de grandes cantidades de ketamina. Se aprovecharon de las adicciones del actor La Fiscalía sostiene que los implicados se aprovecharon de “los problemas de adicción” del actor con el fin de obtener beneficios económicos. Todos los acusados aceptaron acuerdos de culpabilidad. Chávez es el segundo condenado en relación con la muerte del actor. A inicios de este mes, Plasencia fue sentenciado a 30 meses de prisión, luego de admitir que distribuyó 20 frascos de ketamina, pastillas del mismo fármaco y jeringas a Perry y a su asistente entre septiembre y octubre de 2023. Iwamasa, quien reconoció haber inyectado la droga a Perry, y Erik Fleming permanecen a la espera de sentencia, programada para enero. En tanto, Jasveen Sangha, conocida como la “reina de la ketamina”, y última en declararse culpable en el caso, recibirá su condena en febrero próximo. Matthew Perry, recordado mundialmente por su papel de Chandler Bing, habló públicamente sobre su lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir, publicado en 2022.