Jimmy Kimmel llama a Trump "enfermo e irresponsable" por comentarios de Rob Reiner

Los Ángeles.

El comediante estadounidense Jimmy Kimmel tachó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "hombre enfermo e irresponsable" tras la arremetida contra el cineasta Rob Reiner, fallecido el pasado fin de semana, en una publicación de condolencias en su red Social Truth.

Kimmel abrió el monólogo de su programa nocturno 'Jimmy Kimmel Live' haciendo un balance sobre la actualidad informativa, mencionando, además de los atentados de Sydney, los supuestos asesinatos de Reiner y su esposa Michele en su domicilio en Brentwood, en el condado de Los Ángeles.

"Lo que necesitamos en un momento como este, además de sentido común en lo que respecta a las armas y la salud mental, es compasión y liderazgo", alertó el comediante.

"No obtuvimos eso de nuestro presidente porque no tiene nada que dar. En cambio, tuvimos a un tonto divagando sobre tonterías, tuvimos un breve momento de respeto por nuestros amigos en Australia, tuvimos un breve momento de condolencia seguido de un 'algo pasó' por los estudiantes de Brown y por Rob y Michele Reiner", agregó.